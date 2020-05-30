降低對華為依賴 英國擬與盟國組隊自行開發5G網路

英國正與美國和其他盟友討論開發新的網路系統，以降低對華為的依賴，這勢必讓因為香港議題而緊張的英中關係惡化。

英國首相強生（Boris Johnson）的發言人 James Slack 週五 (29 日) 證實，英國希望在 5G 行動網路建設降低對華為的依賴，並強調英國譴責中國強行推動香港國安法。

Slack 說，英國政府一直希望減少對華為技術的依賴。：「我們 1 月已表示，正在尋求新進市場成員，以實現多元化，我們也與美國等盟友進行這方面的討論」。

英國國家網路安全中心 (NCSC) 已著手研究，美國對華為最新制裁的影響。

《泰晤士報》週五報導，英國計劃籌組 D10 聯盟，與 10 個民主國家聯手開發中國技術的替代品。這十國包括 G7(七國集團) 其他國家 — 美國、加拿大、法國、德國、義大利、日本，以及澳洲、印度和南韓。

英國政府在 1 月同意讓華為有限度參與英國 5G 網路建設，引發正反兩極討論。儘管華為被認為是高風險供應商，但倫敦拒絕接受美國指控華為設備可能被中國間諜使用，因而構成國安威脅的說法。

然而新冠肺炎疫情爆發，加上中國日前通過香港國安法，似乎讓強生政府決心降低對中國的依賴。

英國首相強生 (右) 和內政大臣 Priti Patel(左)。(圖: AFP)

英國每日電訊報上週五 (22 日) 報導，強生指示官員縮減華為參與英國 5G 網路的角色，目標 2023 年底之前降到零，一改 4 月表示仍將採用華為設備的堅定說法。

但英國縮減甚至排除華為角色的風險在於，英國正面臨 300 年來最嚴重的經濟衰退，若與中國這個關鍵貿易伙伴漸行漸遠，將削弱重要的投資和商品採購來源。

中國一直是英國的主要貿易夥伴，而且重要性與日俱增。英國和中國存在龐大的貿易逆差，2018 年英國對中國出口額為 226 億英鎊，進口額為 447 億英鎊。

放寬香港人民簽證權利

英國外相拉布 (Dominic Raab) 週四警告，除非中國停止實施香港國安法，否則英國將允許香港 35 萬名英國國民（海外）護照（BNO）持有人，在英國的免簽證入境時間由原先 6 個月，拉長到 12 個月，這些人將可找工作和上學，等於為他們申請成為英國公民鋪路。

英國政府接著在週五表示，這項政策可能擴大到目前全香港持有 BNO 的人民，也就是 290 萬人。

內政大臣 Priti Patel 說：「如果中國實施國安法，我們將尋求這種選項，讓所有 BNO 持有人申請離開香港、在英國留下來，包括申請公民的途徑。我們將持續捍衛香港人民的權益和自由。」