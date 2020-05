後華為時代 台積電非典型投資評價成台股下半年風向球

全球地緣政治情勢緊繃,晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 都不得不選邊,美國加速追擊中國科技龍頭華為,在「後華為時代」,台積電投資價值重新評估,台灣相關半導體廠商誰會受益、誰將受害,這將是今年下半年台股投資的風向球。

根據《財訊》報導指出,台積電的投資價值,不再只是基本面、技術面,還要加上戰略考量。做為科技戰、經濟戰、金融戰的一環,「非典型投資評價」將是未來幾年擬定台積電投資策略的重要元素。

美國時間 5 月 20 日,白宮發布《對華戰略方針》(United States Strategic Approach to The People's Republic of China),將中國和美國之間的外交關係,推向 40 年來首見的轉捩點。這份文件,被視為美國發出的「新冷戰宣言」,美國承認過去對華政策失敗,明白指出,當外交手段徒勞無益,「美國將加大對中國政府的公眾壓力,並在必要時付出相應的代價來保護美國利益。」

《財訊》報導指出,早在白宮發出這個聲明前,在半導體領域的美中科技冷戰,從華為創辦人之女孟晚舟被捕時,就已拉開序幕,這把火不僅一路延燒至今,而且愈燒愈旺、愈燒愈廣。而台積電,正是這波半導體冷戰的中心。

去年 5 月 15 日,美國商務部宣布對華為禁運,原本以為,華為的影響力將大為下降,沒想到一年過去,華為旗下海思半導體,啟動手上的備用晶片設計,結合台積電最先進的製程提高效能,華為照樣在歐洲市場攻城略地,台積電因此被視為最大的「漏洞」。消息人士觀察,這個「漏洞」讓美國不斷加嚴對中國的出口管制,短期內不會改變。

《財訊》報導指出,在美中科技戰愈演愈烈的情勢下,過去習以為常的現狀會一一被打破,對投資人來說,是風險,但也有機會。