網路戰爭來襲 解碼資安產業未來十年大商機

不平靜的 5 月，駭客鎖定中油、台塑化網路攻擊，甚至總統府也名列其中，總統蔡英文隨後在 520 就職演說中，將資安產業列為國家六大核心戰略產業之一。《財訊》報導指出，駭客危機可以變商機，這是一個未來十年不會沒落的產業。

根據《財訊》報導，國際間的駭客攻擊已經愈玩愈大，不單是台灣，美國政府也是一天到晚被勒索。《紐約時報》統計，2019 年就有 40 個美國公部門遇上勒索病毒。事實證明，駭客攻擊無國界，而這種資訊世界的作戰，有攻就有守，直接衍生的就是資訊安全商機。

美國那斯達克有一檔 ISE 資安指數，從 2016 年低檔迄今，已經上漲 1.5 倍；如果只談今年，該指數 3 月低檔反彈至 5 月 22 日止，幅度約當 45%，強過那斯達克指數的 36%，足見資安股的熱度。

股價惦惦吃三碗公的，還有資安分析師相當倚賴的專業軟體商 Splunk，在那斯達克掛牌，最近股價創歷史新高，現在市值已達 293 億美元。另一檔市值 231 億美元的 Fortinet，是專注於網路安全的服務提供者，最近股價也創新高。巧合的是，Splunk 與 Fortinet 兩家公司，4 年來股價漲幅都是 4.9 倍。

(圖：財訊提供)

政府就訂定 2020 年資安產業產值 550 億元的目標，目前看來可達陣。業界普遍認為，台灣雖然沒有資安軟硬體的大品牌，但資安建置要落地，必須搭配「本土化」的服務，因此只要全球資安趨勢不變，台廠就不怕沒市場。

另一方面，台灣的科技製造優勢，是發展資安的底氣之一，尤其將來物聯網的世界，以台灣的半導體與資通訊能量，未來台廠若能善用裝置安全與連結安全，互相搭配，可望拉高物聯網資安的貢獻度。

根據《財訊》報導，這是第一次，資安產業站上與半導體、生技醫療同等高度的戰略地位，在台灣資安史上，絕對稱得上是下一階段的重大轉折，支撐此產業未來十年不沒落。

