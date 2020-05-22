〈美股早盤〉市場憂中美緊張加劇 道瓊早盤跌逾100點

美國資深傳染病專家、國家過敏與傳染病研究院主任佛奇 (Anthony Fauci) 於週五 (22 日) 表示，美國生物技術公司 Moderna(MRNA-US) 的新冠病毒 (COVID-19) 疫苗數據，看起來「很有希望」，在佛奇發表對於疫苗的樂觀看法後，Moderna 股價應聲大漲，於週五 (22 日) 開盤上漲 4.79%。

但是，疫苗相關的利多消息，卻被中美關係惡化的利空消息所抵銷，繼美國計劃推動中企監督法案之後，中國政府於週五 (22 日) 召開的人大會議中，亦表示有意審議「香港版國安法」，預期將導致中美緊張關係加劇。

美股於週五 (22 日) 開盤 4 大指數皆下跌，道瓊指數下跌超過 100 點。

中企監督法案

專家及分析師週四 (21 日) 表示，促使中國公司放棄美國交易所上市的相關法案正飛快推進，可能很快成為法律，也標誌著美中緊張局勢的進一步升級。Raymond James 政策分析師 Ed Mills 表示，雖然眾議院還未安排投票表決，但預計未來幾週就會大力推動。

可能受這一法案影響的最重要中資企業，包括阿里巴巴 (BABA-US)、中國石油、百度 (BIDU-US) 和京東 (JD-US)。

美國經濟重啟進度

紐約市長 Bill de Blasio 週四 (21 日) 表示，隨著新冠肺炎 (COVID-19) 確診住院人數持續下降，紐約市可望 6 月上半開始分階段重新開放，第一階段重新開放將讓各地區重啟製造業、建築業和農業運作，零售商也可以在有條件的情況下重啟。

美國總統川普於週四 (21 日) 表示，如果美國遭遇第二波新冠疫情襲擊，他不會宣佈鎖國。

石油期貨價格回跌

中國全國人大會議於週五 (22 日) 開幕，但由於全球疫情及經貿不確定性大，中國政府今年並未提出全年 GDP 的具體目標。因市場對於中國經濟的復甦力道存疑，再加上中美之間日益緊張的貿易關係，油價於週五 (22 日) 自 2 個月的高點回跌。

截至台北時間週五 (22 日)22 時許：

道瓊指數下跌 118.96 點或 -0.49%，暫報 24355.16 點

那斯達克下跌 39.80 點或 -0.43%，暫報 9245.08 點

標普 500 下跌 12.01 點或 -0.41%，暫報 2936.50 點

費半下跌 14.97 點或 -0.81%，暫報 1776.84 點

台積電 ADR 下跌 0.24% 至每股 50.63 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.657%

紐約輕原油下跌 2.77% 至每桶 32.98 美元

布蘭特原油下跌 2.91% 至每桶 35.01 美元

黃金上漲 0.73% 至每盎司 1734.45 美元

美元指數上漲 0.44% 至 99.840 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

蘋果早盤下跌 0.30%，達 315.99 美元。

隨著中國經濟活動重新開放，再加上低價 iPhone 的推出，蘋果於中國市場的銷售，已自 2 月份的谷底大幅回升。根據 CINNO Research 數據，4 月份蘋果在中國銷售了 390 萬支 iPhone，較 3 月份的 150 萬支大幅增長 160%。

此外，根據研究公司 IDC 數據，蘋果於 4 月份的 sell-in 出貨量共達 300 萬支，較 3 月份增長 30%。Sell-in 出貨量為蘋果出售給中國零售合作夥伴的數據，可藉此預測未來的市場需求。

Nvidia 早盤上漲 0.81%，達 353.15 美元。

Nvidia 於週四 (21 日) 盤後公佈 2020 財年第一季財報，營收及獲利均優於預期，且數據中心銷售額年增 80%，為今年以來首次超越 10 億美元。Nvidia 預估第二季營收將介於 35.8 億美元至 37.2 億美元區間。

Non-GAAP 第一財季關鍵數據 vs. 華爾街預期

營收：年增 39% 至 30.8 億美元 vs. 30 億美元 (Refinitiv 共識預期)

EPS：年增 105% 至 1.80 美元 vs.1.69 美元 (Refinitiv 共識預期)

毛利率：65.8%

純益：年增 106% 至 11.2 億美元

阿里巴巴早盤下跌 4.05%，達 203.47 美元。

阿里巴巴於週五 (22 日) 盤前公佈 2020 財年第四季財報，該公司董事長兼 CEO 張勇表示，阿里巴巴在本財年達到了網路成交金額 (GMV)1 兆美元的目標，且儘管新冠疫情對於經濟活動造成衝擊，該公司仍舊達到超過 5 千億人民幣的全年營收目標。

阿里巴巴於 Q4 營收報 1143.13 億人民幣，較去年同期增長 22%，基於 Non-GAAP 的稅後淨利則報 222.87 億人民幣，較去年同期增長 11%。Q4 稀釋後每股盈餘報 1.15 人民幣，年增 7%。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Fundstrat Global Advisors 研究主管 Tom Lee 表示，由於無法肯定疫情的第二波感染不會發生，因此，股市未來的走勢仍具不確定性，但好消息是，在目前已重啟經濟的地區中，還尚未有第二波感染爆發的消息傳出，此外，目前股市的風險報酬率也仍舊相當不錯。

法國農業信貸銀行研究主管 Sebastien Barbe 表示，雖然中美雙方於先前皆表示第一階段協議的實行有所進展、並會持續努力推動該協議，但近日來美國政府所宣佈的各項法令及消息，皆顯示兩國之間的關係正快速惡化。而中美關係的惡化，亦將對於 11 月美國總統大選的選民情緒造成影響。