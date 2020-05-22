重啟店面刺激買氣 蘋果4月中國銷售大幅回升

在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情逐漸放緩後，隨著中國經濟活動重新開放，再加上低價 iPhone 的推出，蘋果 (AAPL-US) 於中國市場的銷售，已自 2 月份的谷底大幅回升。

今年 2 月份時，受到中國政府防疫封鎖措施的影響，蘋果被迫關閉銷售店面，導致 2 月 iPhone 於中國的銷售大幅衰退 60%。到 3 月中旬時，蘋果於中國的店面全部重新恢復營業。

根據 CINNO Research 數據，4 月份蘋果在中國銷售了 390 萬支 iPhone，較 3 月份的 150 萬支大幅增長 160%。中國於 4 月份的整體智慧型手機出貨量，則是較 3 月份增長了 94%，達 4080 萬支。

此外，根據研究公司 IDC 數據，蘋果於 4 月份的 sell-in 出貨量共達 300 萬支，較 3 月份增長 30%。Sell-in 出貨量為蘋果出售給中國零售合作夥伴的數據，可藉此預測未來的市場需求。

蘋果於中國的銷售，主要是透過官方零售合作夥伴，包括阿里巴巴 (BABA-US) 旗下的電子商務賣場 Tmall。

蘋果於 4 月份透過 Tmall 所出售的商品銷售額達到 1.276 億美元，較 3 月份增長 40%，而 iPhone 銷售則增長 33% 達超過 8000 萬美元。

除此之外，蘋果來自服務事業的收益，如：Apple Music 的訂閱及 iCloud 的使用，也呈現增長的趨勢，中國消費者於 4 月份在 App Store 消費的金額，增長 7% 達 15.3 億美元。

蘋果於 4 月中旬推出了第二代 iPhone SE，並於當月開始在中國銷售，價格為 3299 人民幣 (約 464 美元)，根據 CINNO Research 數據，iPhone SE 佔了 4 月份蘋果在中國 iPhone 銷售的 24%，並佔了出貨量的 8%。

但 IDC 研究員 Will Wong 卻表示，中國市場對於 iPhone SE 的需求仍不如供給來得強勁。此外，由於新冠疫情對於中國消費者的購買能力造成衝擊，因此，蘋果未來於中國市場的銷售，仍面臨許多不確定性。

於週五 (22 日) 台北時間晚上 6 時許，蘋果股價下跌 0.75%，報每股 316.85 美元。