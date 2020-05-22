紐約市長：防疫成效卓著 6月可望重啟

紐約市長 Bill de Blasio 週四表示，隨著 Covid-19 確診住院人數持續下降，紐約市可望 6 月上半開始分階段重新開放，零售店也可在部分改建後重新開放。

de Blasio 表示，「城市指標、州指標.. 一切都邁向 6 月上半，我們看到非常明顯的進展。」

紐約市一週多以來因 Covid-19 而入院的病患人數年平均水準下降許多，De Blasio 稱此進展「非常強大」。

「我們已經將這均線拉低到與廣泛疾病類別年平均水準相似的程度，這點非常重要。」

紐約市淨住院人數和醫院死亡人數均連續 14 日下降，且每個月針對每 1000 名居民進行 30 人以上的檢驗。

de Blasio 指出，全市確診率約 9%，雖然略微上升，但該數據過去 10 日一直低於 15%。

紐約州州長庫莫 (Andrew Cuomo) 表示，第一階段重新開放將讓各地區重啟製造業、建築業和農業運作，零售商也可以在有條件的情況下重啟。

目前紐約市已經達到紐約州規定重啟需滿足的 7 大標準中其中 4 項，紐約市已慢慢增加其醫院和 ICU 病床數各達至少 30% 空床位。

紐約州第一階段重啟 7 大標準： 住院率連降 14 天，或三天平均新增入院人數低於 15 人； 住院死亡人數連降 14 天，或三天平均死亡人數低於 5 人； 新增入院率低於 2/1 萬（3 天平均） 醫院至少有 30% 的空床位 醫院至少有 30% 的空加護病床 每月測試 30/1000 人口（7 天平均） 每 10 萬人口有 30 名跟踪員（跟踪新確診患者的接觸者），或者符合當前感染率。

De Blasio 表示，他已計畫再過幾日公布更多開市 6 月重新開放的細節。

「這是個了不起的進步，我們正在討論一些聰明的小步驟，將會有一段時間需要一系列的小步驟來讓一切返回常態。」