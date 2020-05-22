後疫情時代 高收益債收復失土能力強 長線價值浮現

新冠肺炎疫情不僅讓全球部分產業生產線斷鏈且需求急凍，也使高收益債面臨信用利差大幅擴大的情形，對此，凱基收益成長多重資產基金經理人李奇潭表示，儘管美國高收益債自 3 月修正以來利差擴大速度極快，在景氣藍圖明朗前，高收益債仍可能承壓，但從過往經驗顯示，高收益債市收復失土能力強，長線投資價值已逐漸浮現。

李奇潭指出，受到新冠肺炎疫情影響，今年特定產業的企業債違約率勢必攀升，但高收益債市表現往往提前反應，像是 2008 年金融海嘯時期，企業債違約率至 2009 年才開始爬升，但當時市場已出現反彈；另外像是 2015 年能源危機時期，企業債違約率至 2016 年才開始拉升，同樣的，當時市場也已經出現反彈走勢；因此，以過去經驗顯示，企業債違約率攀高的年份，高收益債市表現未必較差。

若切入高收益債券基本面觀察，李奇潭表示，債券投資主要報酬來自於持續收取票息，除非出場時碰到極端市況，投資債券的起始殖利率可作為未來長期報酬的參考指標。

李奇潭進一步舉例說明，在 2008 年 11 月金融海嘯發生之際，當全球高收益債券價格跌至最低點時，其殖利率跳高至 21.8%，該資產未來 5 年年化報酬率也達到 2 成以上；由此可見，雖然疫情影響高收益債價格走跌、殖利率飆高，可是一旦疫情出現緩和，高收益債券將顯現投資吸引力。