〈觀察〉11家保險巨頭組成理賠聯盟鏈 Insurtech浪潮來襲

金管會已同意 11 家保險巨頭使用區塊鏈技術試辦「保全／理賠聯盟鏈」，將於 7 月上線，保險區塊鏈技術大躍進，也宣告 Insurtech(保險科技) 浪潮來襲，保險科技不僅讓壽險產業轉型，也悄悄滲透你我的生活，UBS 台灣財富管理就曾表示，「未來五至十年，保險科技可能徹底改變我們購買保險、保單定價及進行理賠的方式」，值得期待。

為了加速便民，金管會從去 (2019) 年就要求壽險公會推動保險區塊鏈。許多人可能不太了解區塊鏈的概念，其實這和寄信的原理差不多，過去沒有網路時，一般人寄信都要透過郵局，由郵差送信；但網際網路產生後，你只要知道任何人的電子信箱郵址，你不用再透過郵局，就可以同時發 email 給任何人。區塊鏈就類似網際網路，屬於基礎設施，區塊鏈技術，因為有加密、可靠透明性、不可否認性及不可竄改等特性，可用來解決資料傳輸與信任問題，一旦建置完成，就可以大幅縮短很多作業流程。

而壽險公會規劃的保險區塊鏈，包括「電子保單、保單存摺、理賠與保全」四大功能，以因應龐大的保單通報資訊，並期許成為壽險「聯徵中心」。

其中，電子保單在去年已完成相關試辦工作，陸續由新光人壽、國泰人壽、富邦人壽、台灣人壽與南山人壽等壽險公司，試辦日額醫療通報功能，即保戶向其中一家申請理賠，交一份醫療證明，另外四家有承保同一保戶日額醫療險的壽險公司，都會接到通報，同步理賠，保戶可省去一家一家申請理賠的功夫，且理賠速度也會加速，約 1～3 天就可全數撥款。

同時，利用區塊鏈技術，醫院可以用數位化加密資料來傳遞相關保戶病歷與住院資料，加速保險公司確認醫療過程與判別理賠金額，達到即時理賠的效果，讓保險服務更貼近消費者需求。

金管會今年更進一步同意 11 家保險公司組成命名為「保全／理賠聯盟鏈」的保險區塊鏈聯盟，今年 7 月 1 日起可試辦透過區塊鏈技術，讓保單要保人可辦理線上資料變更，及受益人可在線上辦理健康險與傷害險的醫療理賠。

11 家保險公司即新光人壽、國泰人壽、台灣人壽、南山人壽、富邦人壽、元大人壽、中國人壽、全球人壽、第一金人壽、國泰產險及富邦產險，作為先導公司，將從 7 月 1 日起試辦六個月。

為了要做到保戶單一申請、文件共通，這 11 家參與試辦的保險業者，已經把線上理賠申請書、契約變更申請書等欄位與格式統一，讓彼此的文件可共通。

簡單來說，也就是 7 月起，凡是上述 11 家公司的保戶，如國泰人壽保單的要保人要變更保單地址，但這位要保人同時也是富邦人壽、新光人壽的保戶，只要改國壽的保單資料，就會通過「聯盟鏈」，直接完成所有其他保單的地址變更，保戶不用再一家一家保險公司進行保單變更。

除了保單資料變更，保戶只需要在任一家參與試辦的保險公司提出契約變更或理賠申請，即可通報其他保險業啟動理賠或保全服務之受理，大幅簡化保戶申請流程、縮短理賠及保全服務申請準備時間，達單一申請、文件共通的效益，提升保險便民服務。

試辦「保險區塊鏈」有助以更迅速便捷的方式，服務保戶，據了解，保險局今年也要進一步推動電子保單認證與存證機制，鼓勵保險業推動電子保單，且存放在第三方認證機構，在消費者對電子保單的真偽有所爭議時，得由公正第三方提供保單內容，確保保單的保障範圍。

這項機制同樣利用了區塊鏈技術透明、溯源、安全等好處，讓存證資料不會因為壽險公司誤刪或是資料毀損，而在產生爭議時，無法把原始資料找出來。

也許區塊鏈的應用對民眾來說仍很陌生，但其實各保險業近年來積極推動保險科技 (Insurtech)，不僅帶動產業轉型，保險科技的便利性也早已悄悄滲透你我生活。

例如目前國泰人壽已經與全台數十家區域指標醫院合作。當保戶因住院、開刀產生醫療費用後，不用先繳費給醫院，再向保險公司申請理賠，而是可以由國壽人壽直接「對接」付費給合作的醫院，抵繳後，若理賠金有剩餘，在出院隔日就會自動匯入保戶帳戶。除了國泰人壽之外，南山人壽、富邦人壽、台灣人壽、新光人壽，也都開辦理賠金直接抵繳醫療費用的服務。

大家出國都有過購買旅平險或旅遊不便險的經驗，過去，若遇到班機延誤等狀況，須申請層層的延誤證明才能取得保險理賠；但是現在，已有保險公司導入區塊鏈與智能合約技術，若遇飛機延誤，系統會自動確認保戶班機是否符合理賠條件，並完成即時理賠申請。包括明台產物、兆豐產險、國泰產險等均已加入此類區塊鏈判讀技術的應用。

UBS 台灣財富管理就曾表示，保險科技意指保險業運用新創科技來設計新的產品與解決方案、改善流程及營運效率，並提升客戶體驗和滿意度。 穿戴式裝置、連網裝置、人工智慧、區塊鏈及數據分析即是保險科技運用的實例，UBS 更預言，「未來五至十年，保險科技可能徹底改變我們購買保險、保單定價及進行理賠的方式。」

保險科技正在發生的大趨勢包括新保險通路的出現，比如現今被廣泛使用的社群媒體、電商平臺，還包括生活中可能接觸到保險服務的場景，如旅遊網站、機票訂購網站等，都可以成為銷售保險新通路。

新興保險商品崛起，如無人車、資安保險、智慧財產保險、UBI（Usage-Based Insurance）車險、外溢保單、寵物險等。

透過物聯網（IoT）提供加值服務，尤其外溢保單興起，保險公司也開始運用 IoT 蒐集個人健康資訊或車輛資訊，來發展諮詢服務或預警機制，甚至鼓勵民眾達成特定任務，來換購商品或降低保費。

結合大數據與 AI 輔助的保險智能決策，目前大多用於精算、理賠與核保的業務中，未來也能擔任顧問的角色，進一步輔助業務員銷售保險，比如當面對客戶諮詢時，能透過大數據、AI 等即時產生分析圖表來對保戶提供服務。

保險區塊鏈共享平台成立後，相信會有更多創新服務將拉近保險與民眾的距離，透過保險區塊鏈、保險科技，也可為保險產業轉型帶來新的服務藍海，拓寬商業邊界，創造更大的經濟效益。