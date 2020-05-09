〈報稅教戰手冊〉股票族4大招節稅 買錯股小心被美國大追稅

5 月申報綜所稅時，股票族有四大方法可以節稅，包括：分散股利所得、除權息前出售股票、投資 KY 股、投資個股期貨；不過要留意的是，不是買所有 KY 股都免稅，小心如果買錯，可是會被美國大追稅就源扣繳 30%。

第一、分散股利所得。夫妻收入不同，其中一人若是用較高的稅率級距，可利用夫妻贈與免稅的規定，將部分高股息的股票贈與給所得稅率級距較低的配偶。由於現在夫妻所得可分開計稅，就能透過贈與達到節稅的效果。

第二、除權息前出售股票。投資股票的股利所得為應稅所得，也可以考慮透過除權息前賣出，除權息後買回，將應稅的股利所得轉換為免稅的證券交易所得。

不過，除權息前出售股票，也有價差損失的風險，以及交易成本提高的副作用，因此可以觀察配息的公司，依股東可扣抵稅額比率高低，來決定是否參加除權息，若比率高於綜所稅稅率就可以參加，較低就可考慮出售。

第三、投資 KY 股。投資 KY 股所配獲的股利是境外所得，若最低稅負僅有海外所得，且年度股利所得在 670 萬元以下者，就不用申報，因此，可在同報酬率跟殖利率下，選擇投資 KY 股。

所謂 KY 公司，就是登記在開曼群島的投資控股公司然後以境外公司名義回台掛牌，由於開曼群島稅賦較低，對公司創立較有利，對投資人而言，全戶全年海外所得未達新台幣 100 萬元者，無須申報海外所得；但是海外所得再加上國內所得若是超過 670 萬元，就要申報。

雖然「原則上」投資 KY 公司大多不必繳稅，卻有投資人參加 KY 股除權息，卻收到稅單，到底為何要繳稅？

會計師表示，投資 KY 股屬於海外所得，原則上免稅，除非是被美國國稅局認定為美國公司的 KY 股，例如：勝悅 - KY、客思達 - KY、安瑞 - KY、IET-KY、環宇 - KY、加上興櫃的 ABC-KY 等，就要小心被美國追稅，且一扣稅就是就源扣繳扣 30%，所以投資人若要投資 KY 股，還是要注意，並非買所有 KY 股票都能節稅。

第四、投資個股期貨。買進個股期貨的好處，是不必繳納二代健保費，也可以節稅。此外，在交易成本方面，證交稅為千分之 3，但期交稅僅 10 萬分之 2，相對低廉許多，因此是小額投資人可以考慮的投資方式之一。