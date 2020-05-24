行情劇烈波動 高評等債擁兩大特色 可分散風險跌幅有限

新冠肺炎疫情影響，美股在今 (2020) 年第一季熔斷數次，創下史上最慘烈紀錄，可是 4 月卻創下 33 年來最大單月漲幅，大起大落的波動，讓投資人無所適從，然而在劇烈波動的市場中，高評等債券因為有穩定配息、且公司沒有違約，可發揮分散風險的作用，跌幅較為有限。

富邦證券指出，回顧 2019 年的金融市場，所有金融商品幾乎全面上漲，股市、債市都是大多頭，連黃金都大漲了近兩成，寫下 10 年來最大漲幅。台股加權指數 2019 年全年大漲了 23.3%，是近 10 年來表現最佳的漲幅。而全球區域型股票基金漲幅介於 10%～33% 之間，漲幅第 1 名的費城半導體指數全年大漲 60%，Nasdaq 也大漲 35%，標普上漲 29%，道瓊工業指數上漲 22%。2019 年全球股市只有馬來西亞和上海 B 股兩個市場下跌。

然而，當時序進入 2020 年，1 月 23 日中國武漢市因為疫情宣佈採取隔離措施，出現史上第一次將 1100 萬人口的大城市封城，疫情也開始在全球擴散蔓延，進而影響了全球投資市場。2020 年第一季結束，美股創下史上最糟表現，連波克夏第一季淨虧損都高達台幣 1.5 兆，打破歷史紀錄。可是經過了一個月後，4 月底收盤的美股卻創下 33 年來最大單月漲幅，市場大幅的波動，讓許多投資人無所適從。

富邦證券表示，統計從 1950 年到 2018 年底，美股指數平均持有一年，漲幅最高可以達 60%，可是一年內最多也可以大跌 41%；可是若持有投資等級債券一年，最高漲幅也可以達 33%，但最多只會下跌 6%。絕大部分的投資人應該很難忍受一年報酬率大跌超過 40%，可是高評等債券下跌的部分，投資時間拉長，是可以用配息慢慢彌補回來。

富邦證券表示，全球利率仍然處於低點，展望未來，預期全球央行持續寬鬆貨幣政策以應對經濟衰退，而聯準會承諾維持零利率，並購買債券有助支持美債殖利率於低檔區間波動。

富邦證券指出，高評等債券在波動市場中，發揮良好的分散風險作用，即使目前殖利率處於極低區間，高評等債券的表現仍可望優於風險較高的債券類別。在金融市場大幅波動時，債券價格可能急速下跌的情況下，可以考慮適度布局優質高評等債券。而且，在目前波動的金融環境下，利率持續處於低點，高評等債券可望提供相較於定存更高的穩定配息，且在公司沒有違約的情形下，保有大部分的資本。