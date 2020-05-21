自身難保！美國「殭屍企業」橫行 手握200萬就業機會

美國就業市場因新冠肺炎疫情苦苦掙扎，數據顯示，全美 200 多萬個就業機會掌握在無力償付債務、大大小小的「殭屍企業」手中，前景不容樂觀。

殭屍企業指即使沒有收入足以償付債務，仍持續經營的公司。Arbor Data Science 編纂的數據顯示，這類殭屍企業佔美國企業界一大部分，從大財團、餐廳到小酒吧，都因為疫情和隔離封鎖措施而大打擊。

以產業別來看，工業領域的殭屍企業聘僱 23.3 萬人，硬體和儲存周邊設備的殭屍企業雇員為 19.3 萬人，能源設備和服務業佔 18.5 萬人，旅宿和餐廳業佔 15.3 萬人。

美國各產業殭屍企業聘僱的員工人數 (來源: CNBC)

雖然美國聯準會 (Fed) 的救市措施為公司債市場引入一股活水，部分知名大企業發現他們在疫情期間反而更容易募集到資金，公司股價也跟著彈升，但有人擔心漲勢過熱。

Charles Schawb 投資策略長 Liz Ann Sonders 說，過去一個半月來，殭屍企業表現突出，從買盤來看，可以發現具有高度投機的本質。看多的買盤主要來自小規模期貨交易員、當沖客甚至熱中於運動博弈的投資者。

Fed 在 3 月底矢言支撐公司債市場，最近在次級市場買進 ETF，首度把垃圾等級債券納入購債範圍，從那時起，SPDR 彭博巴克萊高收益債 ETF 大漲 18%。

TS Lombard 美國首席經濟學家 Steve Blitz 說，這些殭屍企業光憑自己的營收，將無法用如此低廉的成本貸款。但他提醒，Fed 支撐的是公司債市場，不是公司債市場的信用，這兩者之間是有差別的；也就是說，Fed 目標是維持市場流動無虞，但無意成為主要買家，從中挑肥揀瘦。

Blitz 說，「Fed 針對的並非殭屍企業，而是被突然其來的疫情打擊的那些公司，」投資人可別搞錯了。