〈財報〉新冠衝擊 Expedia Q1營收年減15% 但綠芽已現 盤後上漲4.5%

線上旅遊公司 Expedia (EXPE-US) 週三盤後公布第一季財報，持續凸顯新冠病毒對旅遊產業財務造成嚴重破壞。

Expedia 管理階層在財報電話會議上表示，Expedia 5 月嶄露新綠芽，小幅復甦，但距離返回常態仍舊遙遠，財報公布後股價最初下挫，但隨後轉正且漲幅擴大至 4.5%。

關鍵財報數據

每股虧損：1.83 美元 vs. 1.23 美元 （Refinitiv 調查的共識預期)

營收：年減 15% 至 22.1 億美元 vs. 22 億美元（Refinitiv 調查的共識預期)

調整後淨損：年增 545% 至 2.85 億美元，較去年同期增加。

然而，由於 Covid-19 大流行繼續影響全球經濟，難以將財報數據與分析師預估值直接進行比較。

第一季營收細項

1. 住宿營收年減 10%，係因住宿天數少了 14%，但因每晚住宿費上漲 5% 而抵消部分衝擊。

2. 航空營收年減 56%，係因每張機票的營收下降 41%，且機票銷量減少了 26%。

3. 廣告和媒體營收年減 23%。

「1 月時總預定成長正面，COVID-19 僅溫和影響財務，當時病毒大致侷限在亞太地區。」

「待 2 月時，總預定量較去年同期大減，因病毒散播，尤其下旬時散播至歐洲。3 月期間 COVID-19 已在全球大流行，且嚴重衝擊北美，為我們最大市場，因此取消訂單量超越了新訂單量，整體訂單量為負數。」

由於政府下令居家防疫，因此全球旅行人數大幅縮減。Expedia 上個月宣布，正在籌措 32 億美元新資金，以強化其財務靈活性和流動資金部位。

執行長 Peter Kern 表示，「我想我們學到很多，未來會以更好的姿態來面對。」

Kern 也提到公司相當仰賴績效行銷，在此回疫情大流行前，Expedia 已警告過，在谷歌搜尋上的能見度低落。

谷歌改變搜索法則，降低其在搜索結果中的可見度，消費者提高付費廣告的依賴。

Expedia 與同業如 Booking Holdings 均在谷歌上投注大量資金，因為許多消費者在規劃行程時上網輸入「飛往倫敦的班機」、「舊金山旅館」等資訊。

Expedia 管理階層表示，旗下所有產業每週都有逐步改善，但他拒絕公布具體數據。