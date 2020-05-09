疫情重創美國就業市場 休閒餐飲業過半員工失業

美國勞工部於週五 (8 日) 公佈就業市場數據，4 月份非農就業人口大減 2050 萬人，創下史上最差表現，失業率亦攀升至 14.7%。其中，休閒餐飲業的失業狀況最為嚴重，據統計，該產業有高達 770 萬名員工於 4 月份遭到解雇，佔了整體職位的 47%。

美國各產業 4 月份失業人數 (圖：CNBC)

為了防止新冠肺炎 (COVID-19) 疫情擴大，美國政府下令採取居家隔離措施，導致餐飲業及服務業皆被迫關閉店家，亦造成大規模的就業人口失業。

據美國政府數據顯示，餐飲服務業的失業人口數於 4 月高達 550 萬人，包括廚師及服務生等。此外，由於消費者減少外出旅遊的頻率，賭場及主題樂園的失業人口亦攀升了 100 萬人。

美國連鎖餐廳 Cheesecake Factory (CAKE-US) 於 3 月底時，要求高達 4.1 萬名的計時員工放無薪假，而該數據被列入了 4 月份的非農就業報告中。此外，該公司於 3 月份的同店銷售亦大幅衰退了 46%。但是，隨著美國政府宣佈重啟經濟活動，Cheesecake Factory 預計至 5 月底前，將有 15% 的餐廳有望恢復營業。

此外，衛生保健及教育部門於 4 月份遭解雇的員工，亦高達 250 萬人，由於疫情導致非急需及例行性的醫療程序大幅縮減，迫使醫院及診所解僱了 140 萬名員工。

白宮數據顯示，整體衛生保健部門於 4 月份的失業人口增加 140 萬人，除了醫師及醫護人員之外，許多社工人員、及托兒服務機構的員工亦遭到裁員。

另外，專業及商業服務部門，包括：律師、會計師、工程師等，於 4 月份的失業人口亦高達 210 萬人。