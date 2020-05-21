慧榮：NAND Flash下半年市況不會太差 估Q3價格持平或小幅修正

快閃記憶體控制晶片大廠慧榮 (SIMO-US) 總經理苟嘉章表示，第 3 季 PC OEM 客戶需求持續強勁，資料中心前景則相對保守，下半年 NAND Flash 市況將取決於手機需求回溫程度，預期不會太差，估第 3 季 NAND 價格將持平或小幅修正。

苟嘉章表示，由於疫情因素帶動居家辦公、線上教學等趨勢，印度等東南亞地區對低階筆電的需求升溫，較低階的 CPU 近來也面臨缺貨，預期第 3 季 PC OEM 客戶需求將持平第 2 季高檔水準，維持強勁動能。

苟嘉章指出，NAND 需求最大不確定因素來自資料中心，第 2 季相關應用雖強勁，但大廠多看不清楚第 3 季展望，對資料中心前景保守，也使市場憂心 NAND Flash 恐再陷入供過於求情況。

苟嘉章認為，NAND Flash 下半年市況，取決於第 3 季手機需求回溫程度，由於 UFS 在智慧型手機滲透率快速提升，有助去化 DRAM 與 NAND 產能。

就 NAND Flash 價格來看，苟嘉章指出，今年首季價格平穩，第 2 季小幅成長 5%，第 3 季若手機需求回溫，NAND 價格可望持穩，但若手機需求續疲弱、復甦緩慢，NAND 價格恐小幅修正。

苟嘉章並認為，由於 NAND 原廠對新產能投資節制，今年 NAND 絕對不會再出現跳樓大拍賣的價格。整體來看，今年下半年記憶體市況不會太差，不需太悲觀看待。

苟嘉章表示，今年慧榮三大產品線都將持續成長，Client SSD 方面，由於 SSD 在 PC 滲透率提升，加上公司在 PC OEM 巿占率增加，營收將續揚；eMMC 及 UFS 控制晶片則因 UFS 在手機滲透率提升，帶動 uMCP 需求成長動能；企業級 SSD 控制晶片方面，因疫情帶動企業與資料中心儲存設備需求增加，今年營收也將起飛。