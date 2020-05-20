【財經M平方】中國邁向後疫情時代 4月經濟加速走出衰退幽谷

中國疫情週期領先全球，全球投資人都在關注其經濟能否順利重啟。儘管武漢、吉林等地出現疑似第二波感染，但目前新增確診仍沒有見到快速飆升。下方為疫情進程更新圖。

2020/5/15 中國統計局公布 4 月份重要經濟數據，延續 3 月經濟回溫趨勢，以下為 M 平方關鍵解讀：

一、 中國固定資產投資衰退幅度減少，以高技術製造業、基建、房地產較快

中國 1-4 月 固定資產投資 累計年增 -10.3%，降幅明顯縮窄，而 4 月才完全解封的中部疫情重災地區，累計年增 -20.3（前 -27.8%），回升速度較其他地區緩慢，為主要拖累原因。以下分別觀察投資占比前三高的製造業投資（32%）、房地產投資（23%）、基礎建設投資（32%）：

中國 1-4 月 製造業投資 累計年增 -18.8%，行業走勢分化，其中傳統行業投資回升較為緩慢； 房地產開發投資 累計年增 -3.3%，房市供需兩端均有所回升，觀察供給端：由於今年為房企交房高峰期，帶動供給端好轉，而房市需求端，伴隨 Q1 房貸利率持續走低至 5.6%，使 4 月以房貸為主的居民中長期貸新增 4389 億，衰退有所改善，也讓中國 4 月 50 家龍頭房企銷售額回到正成長，年增 +3%。

中國 1-4 月基礎建設投資累計年增 -11.8%，基建為今年中國穩增長的重要抓手。而從基建領先指標 - 4 月挖掘機銷售大增 +59.9%，即可預期今年的基建投資強度，未來仰賴下方兩大政策助力：

專項債：專項債提前下達三連發，已累計提前下達 2020 年限額 2.29 兆元，主要投向交通基礎設施、市政建設、環保；能源水利等基建項目占比達 85.3%，同時可用於項目資本金的專項債佔該省專項債規模的比例可突破 20%，放大專項債資金槓桿效應。

基礎設施公募 REITs：4/30 中國證監會與發改委發布「基礎設施公募 REITs」 試點通知，本次試點內容針對經濟重鎮和補短板行業。未來 REITs 能達到兩大優勢，一方面，在不增加地方政府槓桿率的狀況下，為基建項目提供新的長期資金融資渠道，另一方面，能盤活存量優質資產，實現提前變現。

二、 天量信貸持續高增長，體現實體經濟回溫

中國人行年初至今不斷實施逆週期調節：降準、降息、再貼現、再貸款，貨幣政策「價」與「量」雙管齊下，釋放資金，令市場利率維持在歷史低檔，貸款利率亦繼續下行，Q1 一般貸款平均利率大幅下降至 5.48%，市場資金成本明顯降低，使中國 4 月社會融資規模存量年增 12%，信用大幅擴張。

居民貸款、企業貸款、表外融資、企業債融資各項皆相較去年成長超過千億，資金正在流入實體經濟，體現實體經濟回穩、資金無斷鏈問題，同時貸款高增長也同步帶動存款上升，4 月 M1、M2 雙雙上揚，貨幣運行機制良好、貨幣乘數回升，上述金融數據的轉佳趨勢，意味著未來經濟復甦的趨勢。

三、 中國企業復工復產率上升，工業增加值重回正成長

中國 4 月企業復工復產率達 90% 以上，加上海外停工致中國生產替代效應，使中國 4 月 工業增加值 年增＋3.9%，企業整體生產重回正成長。

分三大類來看：採礦業、製造業、電力熱力業 +0.2%，均保持改善趨勢，不論是上游原物料產量保持穩健增長，還是傳統產品產量多由負翻正，甚至高技術產品維持亮眼表現，因此可看出復工復產順利進行！

從上述投資、生產數據持續回穩下，中國 4 月企業端表現回到了去年同期水平，未來能否維持或更進一步端看民眾消費回溫力道到底如何？

四、中國民眾消費回暖，汽車消費回穩至去年水平

在中國疫情受到控制下，民眾消費意願持續回升，4 月 社會消費品零售 年增 -7.5%，降幅縮窄，其中餐飲收入 -31.1%，拖累整體消費成長，仰賴實物商品線上零售強力支撐，年增 +8.6%。其中，重要耐久財消費項目指標看到明顯好轉跡象，如：汽車類 0％、通訊器材類 +12.2%，其中 4 月 乘用車銷量、手機銷量分別年增 -2.47%、14.2%，從谷底回升速度之快，尤其從手機項目中更可看到消費報復性反彈的跡象。

展望未來，中國 4 月消費全面回升下，隨著 5 月放開更多生活、娛樂場所限制，以及中國各地政府持續根據自身特點推出消費券，主要針對餐飲、旅遊、零售、住宿、體育等行業，累計金額超過 190 億，其中以發放金額較大的浙江省杭州市為例，截至 4/26 已兌付政府補貼 3.75 億元，帶動杭州消費 41.01 億元拉動效應約 10.9 倍，顯示消費券成功拉動短期消費，促進經濟良性循環。

未來中國經濟趨勢將會怎麼走？更多完整內容都收錄在 財經 M 平方 上！

總結來看，中國 2 月爆發新冠肺炎疫情（Covid-19）至今，4 月經濟持續好轉，供需兩端均因復工復產而回穩，經濟發展趨勢大致按照 2 月報告所述【中國武漢肺炎肆虐大中華地區，最完整的經濟分析！】，疫情過後經濟數據逐步 V 轉回溫。

展望未來中國經濟趨勢，5 月中國政府開始放寬生活場所、娛樂休閒場所等疫情控管限制，同時在政策主軸「六穩」與「六保」下，兩者皆是以「就業穩定」為首要目標，政府勢必得持續推出財政、貨幣政策挹注經濟（建議關注 5/21~5/22 召開的中國兩會會議），民眾已經開始外出消費，而企業方面則在歐美緩慢解封下回補，內、外需回穩下，未來中國經濟有機會延續回升趨勢，走出衰退幽谷。相關出口型國家（如：4 月台灣對中國出口＋14.02%（前 +3.44%）、原物料需求（如：鐵礦砂、銅）均有助益。

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