BMW不推出X7 M沒關係 你可以選擇Alpina XB7。

BMW 決定不生產 X7 M 之後，對於很多喜歡偏門性能車的玩家來說有點失落，但其實也不用失落太久，可以尋求 Alpina 的替代方案，像是早期他們所推出的 B7 就是 M7 的另一種形式。這次 Alpina 決定推出 XB7 來彌補 X7 M 的空缺，雖然不屬於正統 M Power 車款，但對於喜愛 BMW 的性能玩家來說，Alpina 的魅力絕不亞於 M Power。

Alpina XB7 的層次結構絕對排在 X7 M50i 之上，經過全面性的升級，絕對能號稱為地下版 X7 M。從車頭看去，經過重新加工的前保桿帶有傳統 Alpina 字母，並且增加進氣格柵的面積，可為升級後的 4.4 升 V8 雙渦輪增壓提供最佳的冷卻效果。尾部採用經過仔細改裝的後保險桿，其排氣系統是從 B7 改裝而來，升級後的排系統採用水平獨立雙出雙圓式樣。

X7 原車搭載的是四輪 285/45R21 吋規格輪胎鋁圈，為了增強視覺效果，消費者可額外花費選購 23 吋套裝，鍛造鋁圈材質減輕 12.7 公斤，並採用專沒為 XB7 所設計的倍耐力高性能輪胎，前輪採用 285/35ZR23 與後輪 325/30ZR23 前後配規格。制動性能配有 Brembo 煞車卡鉗，增強動車高速行駛的安全性，改進後的空際懸吊，高度可根據車輛的速度和駕駛模式進行調節。

引擎蓋下方的 4.4 升八缸引擎經過調整，可提供 612 匹最大馬力與 800 牛頓米最大扭力，Alpina 表示與 X7 M50i 的輸出比較馬力提升 89 匹與 50 牛頓米的扭力進步，如果是搭載標準 21 吋規格鋁圈，足以在四秒內將這輛大型 LSUV 提升到近百公里的速度，車輛如果搭配全季節輪胎，電子限速能設定 290 公里 / 小時或者 209 公里 / 小時，預防駕駛者因搭配不對的輪胎而發生危險。

Alpina 特地幫 XB7 測試了 0-400m 加速表現，最終得到令人印象深刻的 12.6 秒時間，對於重達 2658 公斤的車型來說，能有這樣的秒數算是相當驚人。巨大的動力通過 ZF 八速自排變速箱傳遞於 xDrive 系統，變速箱已經過調校可應付更大的動力輸出，後輪轉向是標準配備，可以改善操控性並降低迴轉半徑。

Alpina XB7 標準配備三排座椅，提供六至七座椅作為選擇。消費者也能勾選表單內的其他選用配備，提升都會 SUV 該有的奢華質感，從自吸式車門到 Alcantara 頂蓬以及三段式全景天窗和大量 Alcantara 麂皮飾板和皮革。另外，最高檔的地方是可以選擇像是 Rolls-Royce 星空頂蓬，內建式的 LED 有多達 15,000 種圖形可選擇。

BMW XB7 在美國的起駕為 141,300 美金，比起 B7 便宜近 2,000 美元；Alpina 將於本月開放接單，並於 9 月開始交付車輛。

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