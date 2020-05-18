〈台泥集團法說〉中國市況回溫、海外基建需求強 Q2出貨價穩量增

台泥 (1101-TW) 今 (18) 日召開法說會，董事長張安平看好，第二季中國市況回溫，價格也回到去年同期水準，加上葡萄牙、土耳其、象牙海岸等地基建持續推進，帶動第二季水泥銷量超越去年同期，全年出貨力拚去年水準。

台泥總經理李鐘培分析，疫情放緩、基建需求開出、客戶庫存偏低下，中國水泥需求 3 月下旬回溫，加上今年雨季較晚也不明顯，第二季發貨量可望優於去年同期。

中國推動人民幣 48 兆元基礎建設計畫，台泥主要市場廣東省約釋出 7000 億元、四川也有 7000 億元，其餘地方落在 2000-7000 億元不等，公共標案陸續開出，房地產也未見衰退，均推升台泥第二季出貨量。

價格方面，張安平認為，目前中國各地價格高的地方再漲的空間有限，但部分份低價地區還有反彈的機會，可望持穩去年同期高檔，以中國目前行情來看，每噸平均較上季上漲人民幣 20-30 元。

其他海外市場，李鐘培指出，土耳其、葡萄牙第一季失業率都還在可控範圍，鐵路、高速公路、地鐵等基礎建設也沒有因為疫情中斷，也推動水泥需求持穩。

至於象牙海岸，李鐘培表示，當地除了地鐵、橋梁等基建需求外，更有 50 萬戶的社會住宅缺口，並以每年 5 萬戶增加當中，台泥象牙海岸廠已於第二季初投產，加上當地水泥價佳，也將助攻營運表現。