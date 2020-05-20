〈紐約匯市〉法德倡議歐盟復甦基金 歐元續漲 美元疲弱 

週二 (19 日) 美元延續第二日跌勢，美元指數小跌 0.10%，來到 99.585。法德兩國向歐盟倡議成立復甦基金，歐元聞訊走強，加上新冠病毒疫苗的前景樂觀，抑制美元的避險需求，美元兌避險日圓亦升至一個月來高位。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

法國和德國週一提議，由歐盟出面發債，設立總額 5000 億歐元的歐洲復甦基金 (European Recovery Fund)，以支持遭到新冠肺炎(COVID-19) 重創的歐盟國家，估計歐盟執委會將於 5 月 27 日的歐洲峰會上概述法德的提案。

週二歐元兌美元最新上漲 0.12% 至 1.0925，歐元過去兩日漲幅達到 1%，一度漲至 1.0936，創下本月初以來最高水平。

MUFG 貨幣分析師 ee Hardman 表示：「法德的提議，象徵歐盟朝向共同財務邁出實質性的一步，共同財務的方式將能夠帶來持續性的財政刺激，以支持歐元區經濟復甦。」

歐元兌美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

歐元匯價亦受到德國市場信心調查支持，數據顯示，由於疫情對歐洲最大經濟體的影響有所緩解，投資人預期在封鎖措施解除之後，隨著商業活動的重新開放，德國經濟也將有望復甦。

德國週二 (19 日) 公布 5 月份投資人信心指標，ZEW 經濟景氣指數報 51.0，創 5 年來新高，優於市場預期的 31.0。

美國商務部於週二 (19 日) 公佈 4 月份新屋開工月增率，報 -30.2%，衰退幅度大於市場預估值 -21.9%，跌幅創歷史新高，美元僅在此找到些微上行力道。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將於週二 (19 日) 與財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 出席參議院銀行委員會視訊聽證會，報告抗疫經濟措施，

美國生技公司 Moderna 初步疫苗臨床試驗傳來好消息，鼓舞市場情緒，使得風險偏好下降時能吸引避險買盤的美元於週二走軟。

Jefferies 外匯主管 Brad Bechtel 表示：「美元就像瑞郎或日圓一樣是避險天堂，不過從昨日早晨到現在，美元避險地位持續承壓。」

政府放寬封鎖限制，強化投資人對經濟可能迅速回彈的樂觀預期。

由於全球經濟重啟前景漸明朗、疫苗結果的樂觀，週二澳幣兌美元匯架走跌，澳幣兌美元上漲 0.19%，紐幣兌美元亦上揚。

美元兌日圓匯價一度上漲 0.55％，逼近一個月高點，鑒於日本是世界上最大的債權國，日圓在面臨地緣政治或金融壓力時期往往會吸引投資人。

英鎊兌美元上漲 0.43%，來到 1.2241，一度觸及 5 月 13 日以來高位 1.2283，較七週來低點反彈 99 點，英國脫歐的不確定性和市場對央行負利率的猜測，壓制英鎊漲幅。

英國央行經濟學家 Andy Haldane 表示，央行比往常更緊急地考慮著負利率，而央行利率制定者 Silvana Tenreyro 週一則引用歐洲其他實施負利率國家的經驗，指出負利率的積極效果。

與此同時，英國 4 月份失業救濟申請人數較 3 月猛增 856,500 人，共有超過 200 萬人請領失業給付，創下 1996 年以來單月最高記錄。

週二美元兌加幣跌幅擴大，一度下探至三週來低點 1.3867。

截至週三 (20 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 99.585。-0.10%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0922 美元。+0.10%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2241 美元。+0.43%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6535 美元。+0.19%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3939 加幣。+0.04%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.72 日圓。+0.36%