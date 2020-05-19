〈每日外資外匯觀點〉風險情緒被點燃 美元空頭部位大減

美國生技公司 Moderna 初步試驗結果正面，週一點燃市場樂觀情緒，美股大幅反彈，美元則持續下跌，100 大關再度失守，但投資者對經濟衰退的擔憂並未消散，仍有避險資金撐住美元走勢。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 上週五公布的數據顯示，最近一週美元空頭部位大減，為七周來最低水位。

週一油價大漲，提振挪威克朗和加幣等商品貨幣的表現，AxiCorp 首席全球市場策略師 Stephen Innes 表示，投資者正好趁著油價大漲的時機，賣出美元兌挪威克朗、加幣等對油價敏感的商品貨幣。

經紀商 AxiCrop 認為，油價近期快速反彈，同時讓美元承受壓力，觸發拋售美元的賣壓。

聯準會主席鮑爾今天將出席國會聽證會，矢言動用所有工具支撐經濟。保德信金融集團首席市場策略師 Quincy Krosby 指出，未來的重點將是經濟的開放，以及開放的速度和安全程度，市場格外關注疫情治療和疫苗研發進展的消息。

Kitco 資深分析師 Jim Wyckoff 對 MarketWatch 表示，美股因傳出新冠病毒疫苗測試結果正面而大漲，顯示市場風險偏好升高，這通常不利於避險黃金的表現。

澳洲商業銀行匯市分析師 Kim Mundy 則認為，目前市場聚焦中美貿易關係緊張，將可成為美元防禦階段的支撐，同時在美國經濟傾向下行及第二波疫情高峰的風險下，本週美元仍可獲得支撐。