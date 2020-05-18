再捐20億美元助抗疫 習近平：中國疫苗將為世界公共財

中國國家主席習近平週一 (18 日) 表示，中國將在兩年內提供 20 億美元資金，幫助其他國家應對疫情衝擊，並稱一旦中國成功研發疫苗，將確保其成為世界公共財。

習近平應世衛 (WHO) 秘書長譚德塞邀請，今於第 73 屆世界衛生大會 (WHA) 視訊會議開幕式上致辭。他表示，中國將在兩年內提供 20 億美元幫助其他國家打擊疫情，以促進受災國家，尤其是發展中國家的經濟和社會發展。

習近平同還表示，部分中國企業處於疫苗研發和測試的前端，有朝一日若中國成功研發新冠病毒疫苗，將確保其成為世界公共財。在全球各地展開的疫苗測試中，目前中國已有 5 個候選藥物處於人體試驗階段。

世界衛生大會 (WHA) 為世界衛生組織 (WHO) 的最高權力機構，每年 5 月定期在瑞士日內瓦召開，由 194 個成員國及及觀察員共同參與，就 WHO 組織的工作報告、預算報告以及決定新會員國等重要議題進行審議，今年由於新冠病毒影響，會議改由視訊形式登場，在中國打壓下台灣已連續 4 年未獲邀。

根據《路透社》此前報導，大會召開前至少有 116 個國家支持調查新冠病毒 (COVID-19) 源頭及傳播的決議草案，若該全體成員國中有三分之二贊成，這項決議將在週二 (19 日) 提出，中國則反對各方展開國際調查的呼籲。

習近平在開幕演說中並未提及該項草案或中國看法，僅強調中國向 WHO 和其他國家提供訊息，以及共享病毒基因組序列方面將繼續維持開放透明。