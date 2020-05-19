逾3成勞工自認月收入因疫情減少 潛在紓困族恐達200萬人

全台無薪假人數持續攀升，目前已突破 2 萬人，yes123 求職網調查發現，有 65.1% 的勞工近期害怕被放無薪假，近 6 成的人擔憂被裁員，更有逾 3 成勞工表示月收入因疫情減少，預估潛在紓困族將達近 200 萬人。

根據調查，有 32.6% 勞工自認每月總所得受疫情衝擊而減少，其中 66.8% 透露目前有財務壓力，平均每月財務缺口達 7224 元，若以全體受僱就業者 912.8 萬人推算，潛在紓困族恐怕將近 200 萬人。

調查顯示，有 65.1% 的勞工透露，害怕近期被放無薪假，59.4% 則害怕近期會被裁員。假如最近突然被裁員，勞工平均預計要花 3.5 個月，大約 105 天才能找到新的正職工作。

至於企業主面對今年疫情衝擊，調查指出，每逢不景氣，高達 75.8% 公司覺得實施無薪假，會成為整個企業界的常態。從現在起到 6 月 30 日前，評估企業界實施無薪假的狀況，有 63.2% 覺得會比現在更嚴重；其餘 36.8% 則保持樂觀。

不過，若被迫要實施無薪假，等未來業績恢復後，有高達 70.6% 的企業指出，願意給員工薪資補償。

yes123 求職網發言人楊宗斌認為，未來無薪假狀況將惡化或好轉，必須持續觀察到下半年，且需特別關注「疫情海嘯」重災區的觀光、餐飲、航空業。

楊宗斌呼籲企業主，除了保障員工權益，勞資雙方確實達成協商共識，還要喚醒道德、良知，畢竟某種程度來說，實施無薪假是公司將營運風險轉嫁給受僱勞工，所以假如從風險貼水的角度來看，日後營運恢復正常，資方確實要考慮提供勞方薪資或福利上的補貼。