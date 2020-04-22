安心即時上工門檻將放寬 勞動部：1年內曾投保勞保即可

勞動部上周推出「安心即時上工」計畫，提供公部門職缺，最高可月領 12640 元，但陸續有地方政府反映門檻太高，不合格率近 5 成，因此，勞動部今 (22) 日宣布將放寬資格，只要過去一年有勞保或就保投保紀錄、不限薪資 23800 元即可來申請，最快下週公告。

勞動部推出安心即時上工計畫，盼提供非典型就業的部分工時勞工打工機會，原先規定在申請前 6 個月需有 2 個月投保紀錄，且最近一次的投保薪資在 23800 元以下。

不過，根據統計，目前全台釋出約 1.3 萬個公部門職缺，吸引 9000 多人來申請，但僅有 4000 多人合格上工，不合格率 46.8%，引發地方政府抱怨，包括桃園市長鄭文燦及新北市長侯友宜等首長，皆出面呼籲中央放寬門檻。

勞動部今天針對此議題開會討論，會後決議，既然地方政府還有職缺，卻沒人來上工，因此，將放寬門檻讓有需要的勞工來申請，只要申請日前 12 個月內有勞保投保紀錄即可，且不限定投保薪資一定要在 23800 元以下。

公部門時薪工作每小時 158 元，最高 80 小時，每個月最多核給津貼 12640 元，最長以 6 個月為上限。工作內容多以防疫相關為主，包括協助在出入口量體溫、環境消毒清潔、口罩包裝、防疫宣導等。其他類型工作則有支援校園庶務、辦公室資料整理、道路巡查等。

山地鄉及離島的部分，勞動部表示，由當地政府自行審酌上工條件、對象，意謂可能不用投保勞保也可參加安心即時上工計畫。