陳時中表態調整健保費 仍以社會保險、量能付費為主

調漲健保費議題近來再度引發討論，但恐引起世代衝突，陳時中今 (19) 日指出，近年人口結構改變，年輕人負擔越來越重，目前不宜大幅改變結構，健保改革傾向維持社會保險、量能付費的形式來做。

健保開辦至今 25 年，陳時中日前受訪時指出，下一個艱鉅的任務就是調漲健保費率，希望在公平機制下調高部分負擔，但前衛生署長楊志良認為，此舉可能引發世代衝突，改革難度高於十年前。

陳時中今天在指揮中心例行記者會上進一步說明，之前推出長照措施，不贊成用保險方式來做，就是有考量世代衝突問題，由於人口結構改變，下一代的負擔越來越重，若再往年輕人身上加重，恐怕不適合，因此，長照採公務預算來做。

至於健保改革議題，陳時中認為，要改變這麼大結構的問題，目前還沒有必要，還是維持社會保險的形式來做，並強調解決健保困境不分黨派。

此外，楊志良及亞洲大學健康暨醫務管理學系榮譽教授吳凱勳等人，之前也規劃在既有設計基本理念下量能付費、平等的健康權等健保改革，相信大家都會支持，也會提供寶貴的意見。

陳時中日前提出初步構想，先計算國人 1 年平均就醫次數來作為上限，例如 1 年平均就醫 10 次，從第 11 次起就拉高部分負擔，且必須有相應的配套，如排除重大傷病、中低收入戶等弱勢族群。