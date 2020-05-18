基金開箱文》施羅德環球收息債券 看見優質債的美好

目前的市場面對許多不確定性，雖然有部分的人悲觀看待未來經濟的表現，但也有一大部分的人認為經濟應該就要邁入復甦，在這個渾沌不清的時候很多聰明錢早已轉向了企業債券基金，因為企業債面臨險惡環境的時候波動比股市小，但仍然可以參與市場漲幅。施羅德環球收息債券，主打利用多元債券佈局打造合宜的息收組合，這檔基金適合目前的市場狀況嗎？讓此篇開箱文帶你來看一看。

1. 基金特色：網羅全球債券投資機會

施羅德環球收息債券是一檔多元債券基金，投資範圍不受到基準指標限制。基金專注在優質企業債券組合，且僅投資 100% 美元避險的標的，而且持有高比例美國以外地區的債券，截至 3 月底約有 70% 的比例，遠高於同類型的 52%。

資料來源：施羅德，「鉅亨買基金」整理，資料截止 2020/3/31。

除此之外，基金目前高度佈局高品質的金融債券與企業債券。金融債券在市場的流動性較佳，而且有不錯的配息率，在企業債的部分，是由將近 25% 的防禦型產業所組成，分別為通訊娛樂（10.4%）、非循環性消費（7.7%）和醫療保健（6.8%），這些產業的特色是較不受到景氣循環影響，降低基金表現與經濟狀況的相關性。（此段數據皆為相較總投資部位之占比）

資料來源：施羅德，「鉅亨買基金」整理，資料截止 2020/3/31。

2. 用優先債增強下檔防禦力

基金的平均信評為 BBB，但主要集中在清償順位較優先的債券，所謂的清償順位是當公司違約或破產的時候，可以拿到清算財產的順序。信評較低的債券通常在市場上漲時表現比較亮眼，而清償順位優先則為基金添加了防禦力，以這樣的策略佈局，不僅可以參與到市場表現，在經濟環境惡化的時候，下檔風險也較有限。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，資料截止 2020/3/31，上表為晨星全球債券 - 靈活策略的台灣核備可銷售之非法人主級別基金。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

基金的上檔捕捉率（Up capture ratio，以過去三年為例）為 66%，高於下檔防禦率（Down Capture ratio）的 51%，因此造就基金滾動持有一年的最大下跌幅度為 - 7.2%，優於同類平均 - 9.4%（資料期間為 2016/11/30 – 2020/4/30，以基金主級別成立日為起始時點）。

3. 基金績效比一比：長期勝出同類平均

在同類型基金當中，施羅德環球收息債券基金的績效表現在各天期也都勝過同類平均，在六個月以上的天期，甚至都是排名在第一四分位的基金。

4. 配息率比一比：4% ~ 5% 的合理配息率

如果將晨星全球債券靈活策略類別的基金配息率攤開比較，可以發現施羅德環球收息債券基金在這個類別當中的配息率並不是最亮眼的。但談到投資的時候，配息率應該講求合理，並且改以總報酬的角度來挑選基金，更容易在長期投資當中勝出。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，報酬以美元計算，資料截至 2020/4/30。上表為晨星全球債券 - 靈活策略台灣核備可銷售的美元計價月配息基金資料統計而得，同系列基金僅列出配息最高的做為代表。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

不確定時代，用高品質企業債來參與投資市場

在新冠肺炎衝擊經濟陷入更大的不確定性後，全球債券也跌出了吸引力。目前許多政府都祭出前所未見的救市政策來避免經濟陷入衰退，但由於疫情影響的層面非常大，市場信心相當脆弱，只要有風吹草動就容易引起投資市場劇烈震盪。此時，施羅德環球收息債券適合穩健投資人持有，不僅有合理的配息率，績效表現也較為穩健，不容易大起大落，也更有利長期投資。

鉅亨精選基金

施羅德環球基金系列 - 環球收息債券 (美元)A 級別累積

施羅德環球基金系列－環球收息債券 (美元)A - 月配固定

鉅亨投顧獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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