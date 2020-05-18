本週操盤筆記：Fed listens會議、華為分析師大會、WTI 6月合約到期

本週操盤筆記 (0518-0522)

1.Fed listens 會議召開：

本週五 (22 日) 聯準會 (Fed) 將召開聯準會傾聽 (Fed Listens) 會議，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將出席致開幕詞，而 Fed 理事布蘭納德 (Lael Brainard) 則將發表談話，本次 Fed Listens 會議主題名為：新冠疫情如何改變了美國勞動力市場與通膨前景，以及貨幣政策對家庭單位與企業之轉變。

2. 華為分析師大會：

週一 (18 日) 至週三 (20 日) 華為將於深圳召開第 17 屆分析師大會，華為輪值董事長郭平、華為常務董事、產品投資評審委員會主任汪濤、華為消費者 BG 全球生態發展部總裁汪嚴旻等將發表主題演講。

根據華為官方公告，本次華為分析師大會將聚焦 3 大看點，包括：(1) 華為對於全球化合作的思考，如何發揮 ICT 技術價值應對未來世界的不確定性、(2) 如何持續創新為人類社會進步做貢獻、(3) 如何推動產業發展和生態建設，實現合作共贏。

3.WTI 6 月合約到期：

紐約輕原油 (WTI) 將於美國時間週二 (19 日) 收盤後到期，而美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 上週三 (13 日) 曾發表公告警告，6 月 WTI 合約到期仍有可能重現「跌至負值」，敦促交易者做好準備。

而 WTI 油價自四月下旬以來已有所上漲，且市場對於油市庫存的擔憂亦有所緩解，據 EIA 上週三 (13 日) 原油庫存報告顯示，美國庫欣原油庫存在上週共減少了 300 萬桶降至 6240 萬桶；庫欣原油油儲滿位約為 7600 萬桶。

4. 美國 5 月 Markit PMI：

本週全球主要經濟體將公布 5 月 Markit PMI 指數，其中，美國 5 月 Markit 製造業 PMI 市場預期將出現小幅復甦，估將自前值 36.1 上升至 37.8，但仍低於 50 的景氣分水線。

另外，隨著部分歐洲國家解除一些封鎖措施，歐元區 5 月製造業 PMI 可望出現較大程度上升，市場預期，歐元區 5 月製造業 PMI 估將自前值的 33.4 上升至 38.0。