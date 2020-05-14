經濟復甦烏雲密布 市場對當前美股價位心生懷疑

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2020年5月14號21點0分

美國股市的反彈近日受挫，美國總統川普稱這是「有錢人在做空」，但市場情緒並未這麼樂觀，近日以來，對經濟復甦需時更長的疑慮愈來愈多。

美股在 3 月底來到低點，之後在聯準會及川普政府頻放大招救市，並對美國復工抱持高度期待下，市場恢復信心，標普 500 指數已由低點反彈約 30%。但自 4 月底之後，又下跌 4% 左右。

S&P500 日線走勢圖 圖片：investing.com

資金流出股票型基金

德意志銀行分析師發布報告指出，股票型基金已連續 3 週資金流出，共計約 300 億美元，相較之下，投資人轉進債市，債券基金連 4 週吸引近 470 億美元資金流入。

Edward Jones 投資策略師 Nela Richardson 表示，市場仍存在許多不確定性，有關於企業獲利的，有經濟上的，還有消費者行為調整上的。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 週三 (13 日) 的談話，印證了這一現象，他警告疫情很難立即獲得控制，復甦過程可能緩慢。美國傳染病專家佛奇 (Anthony Fauci) 在國會作證，認為過早重啟經濟有疫情復發的可能性。

高盛分析師在最近給客戶的報告中，對反彈行情表示懷疑，並認為標普 500 指數未來 3 個月可能下探至 2400 點。並認為美國經濟恢復需要時間。經濟復甦將會是斷斷續續的。

大佬們質疑美股太貴

多名知名投資人也警告，美股身處高風險。避險基金 Appaloosa Management 的 David Tepper 表示，目前的市場是他見過的第二大被高估的市場。索羅斯 (George Soros) 前首席戰略師 Stan Druckenmiller 則說，當前股票的風險報酬率是他職業生涯中最糟糕的一次。

市場指數只靠大型科技股撐盤，是另一個不利信號，Bespoke Investment Group 數據顯示，自 4 月 29 日以來，標普 500 指數成份股的平均跌幅為 8.7%，是指數本身跌幅的兩倍以上。

債市似乎比股市更反映市場心態，Greenwood Capital 投資長 Walter Todd 表示，股市暗示接下來將繼續復甦，而債市則仍是停滯不前。

富國銀行投資研究所資深全球市場策略師 Sameer Samana 認為，在前一波反彈後，可能讓股市更容易受到壞消息的衝擊，債市的定價已經保持謹慎，因此美國各州未來重啟經濟可能出現問題，更多地反映在股市上。