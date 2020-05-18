蘋果本週重啟在美25家零售商店

蘋果公司 (AAPL-US) 週日 (17 日) 表示，公司本週將重啟在美國的 25 家蘋果商店，並表示透過循序漸進的過程，全球有近 5 分之 1 的門市會重新開放。

這家 iPhone 製造商在 3 月關閉了大中華區以外的所有商店，以應對新冠肺炎的傳播。最早自今年 1 月，蘋果關閉了大中華區的 50 多家商店，直到 3 月中旬才重啟。

蘋果零售業務主管 Deirdre O’Brien 週日在公司網站指出，蘋果的承諾是，會在確信環境安全的前提下，重新開放商店。

她說，這些門市將實施社交距離規則，限制進店人數，有些商店將僅提供路邊取貨服務。

上週蘋果重啟首批在美的 5 家店面，並要求顧客及員工在入內時，必須先測量體溫並佩戴口罩。蘋果在全球共有 510 家商店，其中美國就占了 271 家。

蘋果並不揭露零售商店的營收，而包括零售店、網路及企業銷售在內的直接銷售，占公司 2019 年 2600 億美元營收的 31%。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 在上個月財報中，拒絕提供本季的前景展望，原因是疫情所造成的不確定性。而第 1 季蘋果在中國的銷售成績為 94.6 億美元，較去年同期減少 10 億美元。