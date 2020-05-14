去槓桿暫緩 人行加槓桿上路

《路透社》報導，中國人行 (PBoC) 官員表示，因疫情影響，中國人行推出的政策會以支持經濟恢復放在更重要的考量點，目前中國人行應會允許總體槓桿率呈現有階段性的上升，因應經濟重回成長所需的金流。

該官員表示，今年以來新冠肺炎疫情衝擊下中國經濟下滑壓力持續增加，中國整體槓桿率的背景與過去已經不同，所以人行會同意現階段中國整體槓桿率出現一定程度的上升，以有效推動企業復工復產。

但該官員強調，雖然中國第一季槓桿率明顯走升，但只是階段性的。而中國政府反週期性的政策已有成效，企業生產情況正加速恢復中。中國人行調查顯示，4 月底工業生產基本已回到過去水準，而服務業開工率持續回升，97.5% 的企業已復產，超半數工業企業產能利用率已達到或超過去年第二季平均水準。

(資料來源: wind) 中國各部門槓桿率

中國人行官員對目前中國槓桿情況的表態，被業界當作是對去槓桿政策的轉變，同時也反映在 4 月份 M2 年增和社會融資成長超出預期。中國國家金融與發展實驗室 (NIFD) 公佈的最新數據顯示，第一季中國整體槓桿率上升 13.9 個百分點，相比之下，2019 年才上升 6.1 個百分點。

不過從人行官員的談話內容也可看出，中國人行現行放鬆政策只是階段性，為了因應肺炎疫情所需。一旦疫情未來沒再度爆發，中國經濟步入正軌，中國人行仍會重回常態的「去槓桿」政策。

2017 年以來，中國的槓桿率大致保持穩定，2018 年則呈現下滑，2019 年只上升約 5.7 個百分點，增幅遠低於 2008 至 2016 年年均增長 10% 的水準，反映近幾年去槓桿有成。

現今全球經濟面臨衰退風險，不光中國，世界各國均大舉推出刺激經濟政策，各國的槓桿率同樣出現不同程度地上升，槓桿率階段性上升是為了支持經濟發展，避免陷入「信用緊縮－經濟下跌」的惡性循環。而合理應用槓桿來推動經濟成長，是現代金融的核心。