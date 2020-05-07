再加1兆 中國專項債額度增至2.3兆人民幣 破去年

外媒 6 日報導指出，中國國務院常務會議宣布在年初已發行地方政府專項債人民幣 1.29 兆元後，再提早撥放人民幣 1 兆元專項債新增限額，爭取在 5 月底發行完畢。此外，該會議也允許小微企業延後繳納所得稅、對保障就業職位穩定的企業延長還本付息政策等。

擴大地方專項債發行規模，是中國政府減緩新冠肺炎疫情衝擊的重要政策之一。之前撥放的專項債主要流向交通基礎設施、市政和產業園基礎設施等七大領域，

中國 2020 年度的專項債預算已在之前分兩批撥放。2019 年 11 月，提前發放 2020 年部分新增專項債務限額人民幣 1 兆元、2020 年 2 月，提前撥放 2020 年新增地方政府債務限額人民幣 8480 億元，其中含專項債務限額人民幣 2900 億元，因此前兩次累計發放專項債限額達到人民幣 1.29 兆元。

再加上新增的人民幣 1 兆元，今年三批專項債規模總計達人民幣 2.29 兆元，超過去年全年的人民幣 2.15 兆元。而前兩批專項債重點側重於交通基礎設施、能源項目、生態環保項目、民生服務、市政和基礎設施等領域。

中國財政部副部長許宏才在 4 月初指出，新一批專項債將投入在防疫需求和投資領域需求變化，例如將國家重大戰略項目單獨列出提供金援，同時增加城鎮老舊小區改造，並允許地方政府將資金用於醫療救治、職業教育、城市天然氣等市政設施項目、5G 網路、資料中心、AI 等新型基礎設施。

4 月 15 日中共中央政治局會議曾罕見提到降準、降息，並在六穩之後，首度提出「六保」，即保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉。

中國國務院隨後強調將貫徹執行「六保」要點，以作為「六穩」著力點，穩定中國經濟。同時實施擴大內需戰略，促進消費回升，加速推動重大工程建設。後續將不斷改善經商環境，推出新一波市場准入負面清單、外資准入負面清單和鼓勵外商投資產業目錄等。