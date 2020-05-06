標準普爾：中資銀行不良貸款率恐上升一倍至10%

國際信評機構標準普爾發布報告指出，新冠肺炎疫情恐將衝擊中國銀行業的資產品質，預估不良貸款比率將上升至 10%，較疫情前增加一倍，而信用貸款成本上揚也將會反應在未來中國銀行業獲利表現上。

中國經濟增長方面，標準普爾下修中國今年 GDP 成長預測至 1.2%，較 4 月時預測的 2.9% 大幅降低 1.7 個百分點。報告亦稱，若中國經濟復甦的速度較預期慢，債務成長速度將持續超過 GDP，使得過去積極去槓桿的成效大打折扣。

不過標準普爾認為，中國銀行業有能力消化不良資產，因此仍維持中國銀行業在標準普爾銀行業國家地區風險評估 (BICRA) 中的第六級不變，與巴西、哥倫比亞、印尼、葡萄牙和泰國同級。

標準普爾提到，為配合疫情發展需求，中國銀行業在處理客戶貸款時應會偏向寬鬆處理，以防範借款人現金流出現中斷的情況。因提供較寬鬆的還款限期和其他寬鬆措施，所以可能大部分貸款只會列為關注類貸款甚至是正常貸款，而非不良貸款。

因此，在計算銀行業的貸款寬限處理後，標準普爾估算中國銀行業的不良貸款率將升至 10%，不但比疫情前增加一倍，也比在 4 月份發表報告時預估的 7.25% 更為惡化。此外，標準爾普預期今年中國銀行業官方報告的平均備抵呆帳覆蓋率，將由 200% 略為降至 190%。

至於獲利能力方面，報告內容也指出，銀行的信貸成本上升，可能會使銀行業的純益下滑至非常低的水準，甚至可能使部分銀行出現虧損。但金融機構存放在中國人行的超額存款準備金可以提供緩衝，為銀行業釋出資金。

雖然中國銀行業資產品質有惡化的危機，但整體而言，相信中國銀行業有能力緩衝和消化正在惡化的資產品質，認為長期中國銀行業和中國經濟趨勢仍保持穩定。