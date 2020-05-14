四年成長全歸零 聯合國：今年全球GDP萎縮3.2% 折損8.5兆美元

聯合國週三 (13 日) 發布最新報告，預測受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，今年全球經濟將萎縮 3.2%，是經濟大蕭條以來最嚴峻的處境，這相當於損失 8.5 兆美元，代表過去四年的成長全都化為烏有。

聯合國在最新「全球經濟形勢與展望」(WESP) 報告中說，自 1 月發布報告以來，全球經濟形勢大幅改變，最新預測今年全球經濟預估將萎縮 3.2%，其中已開發國家國內生產毛額 (GDP) 萎縮 5%，開發中國家 GDP 也萎縮 0.7%。

取自 UN DESA 推特帳號

聯合國首席經濟學家 Elliott Harris 說：「經濟活動受到大規模線智，充滿高度不確定性，全球經濟幾乎在 2020 年第 2 季停擺。我們面臨經濟大蕭條以來從曾見過的嚴峻衰退。」

不過聯合國也預測，全球經濟可望反彈，到 2021 年成長 3.4%。

國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 週二表示，IMF 可能在下個月調降經濟成長預測。根據 IMF 在 4 月中旬發布的世界經濟展望 (WEO) 報告，全球經濟今年可能萎縮 3%。

疫情加速數位轉型 估 1.3 兆人落入貧窮線

聯合國在報告中表示，疫情可能導致今年落到貧窮線下的人數增加 3430 萬人，其中 56% 發生在非洲國家。

報告說道：「2030 年之前，落入貧窮線下的人數或許將增加 1.3 兆人，嚴重打擊多年來世界各國為了消除極端貧窮和飢餓，所做的種種努力。」

聯合國指出，這場疫情或許會加速數位化和自動化，導致許多現存的工作機會消失。這對薪資和就業可能造成負面影響，進一步加劇所得不平等現象。