川普仍然強力主張負利率 但誇鮑爾可拿最佳進步獎

美國總統川普週三 (13 日) 表示，他仍然堅信聯準會 (Fed) 應該實施負利率，但與過往不同，這次他沒有痛批 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell)，反而稱讚他過去幾個月的表現有很大進步。

鮑爾週三在華盛頓演說時，被問及對負利率的看法。鮑爾明確表示，雖然有許多人支持這一政策，但聯準會目前不考慮實施，委員會對負利率的看法並未改變。

鮑爾表示，聯準會有許多很好的工具，並將會運用這些工具，來應對疫情對美國經濟的衝擊。

這一看法明顯抵觸川普近日的主張。川普週二在推特上說，「只要其他國家正在享受負利率的好處，美國也應該接受這份天上掉下的禮物。」

他表示，如果其他國家的利率為負，美國將處於不公平的競爭環境中。

通常情況下，利率調整主要做為央行們控制通膨的工具，並在希望經濟升溫時降息，想要避免過熱時升息。但近年以來，歐洲與部分亞洲國家努力將利率保持在零或負值，來應對前所未有的經濟情勢。

但負利率的優缺點仍然備受爭議。Cambridge Global Payments 首席市場策略師 Karl Schamotta 表示，儘管其他國家也嘗試過這種做法，但有一些學術研究表明，負利率可能會提高預防性儲蓄率，並減少貸款激勵，從而損害美國經濟。

Schamotta 說，正如歐元區、日本、瑞典和瑞士的情況，沒有確鑿證據表明，負利率有助於提高貸款或經濟成長。

儘管如此，川普依舊主張實施負利率，他說：「我深深覺得我們應有負利率。」

最大的差別在於，川普沒有再以類似「白痴」的字眼來痛批聯準會，他表示，鮑爾最近幾個月做得非常好，是他心目中的 MIP(進步最多球員)。