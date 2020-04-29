大空頭魯比尼：沒有V型復甦 只有L型衰退與失落十年

週二 (28 日) 素有「末日博士」之稱魯比尼表示，展望後疫情時代，估計新冠肺炎 (COVID-19) 疫情之後的全球經濟復甦狀況將不會很樂觀，預期「V 型復甦」將不會見到，只會有「L 型衰退」。

魯比尼認為，自 2008 年金融海嘯之後，全球央行與政府其實仍未解決 2008 年當時經濟衰退所留下的結構性問題，大多國家只採取了緩兵之計，但在這一次的新冠疫情觸發下，估計一系列的風險都將被點燃，其中最危險的，就是「債務違約」。

魯比尼表示，在這一次的新冠疫情下，各國政府再度祭出了大規模的舉債措施，來緩解疫情對經濟造成的衝擊，估計這將更推升各國已居於高檔的債務水平，其中更有不少國家的債務水準幾乎觸及了極高的危險水平。

如投資銀行高盛 (Goldman Sachs) 即預計，在本次新冠疫情過後，美國、歐元區二大經濟體的債務佔 GDP 比重，估將都會將超過 100%。

圖片：Goldman Sachs

另外，魯比尼亦對下列四大主題，提出了風險預警：

1. 通縮風險：

魯比尼認為，在新冠疫情的影響下，實際上全球經濟更大風險就是通縮，因為疫情已造成了商品需求暴減、企業產能停滯、勞動力市場大規模失業，目前已看到的通縮危機是油價暴跌，這可能加速引發一些高收益債企業無力償還債務，進一步催生債務通縮。

2. 貨幣競貶：

魯比尼指出，為了避開新冠疫情帶來的經濟衝擊，各國目前也紛紛祭出令貨幣貶值的寬鬆政策，從短期看，確實政府可能可以透過財政赤字來避開通縮，但是在去全球化加速、貿易保護主義抬頭的現在，隨著時間的推移，貨幣競貶的貨幣政策可能令「停滯性通膨」顯得無法避免。

3. 工業自動化進程將加快：

魯比尼表示，在目前貿易主義抬頭之下，許多國家已把產地從低成本地區轉移至高成本的國內市場，但估計這一轉變並無法廣泛幫助各國國內勞工，因企業在成本考量之下，只會加快自動化的進程，反而會給勞工薪資的成長速度帶來壓力，這可能進一步破壞實體經濟的消費動能。

4. 疫情加速反全球化：

魯比尼認為，在後疫情時代裡，全球各國將更可能對產業採取更多的保護主義，例如製藥、醫療設備、糧食生產等部門，因為在未雨綢繆下，各國政府若能對這些產業擴大限制，那麼將能更容易應對下一次的疫情或經濟衝擊。

最後，魯比尼總結，疊加新冠疫情的爆發，全球總體經濟環境已見頹勢，估計市場多數人預計的「V 型復甦」將不會見到，很可能全球只會有「L 型衰退」，並且未來十年更可能跌入「失落十年。」