亞馬遜股價刷新高 為何這家機構要調降評級至賣出？

亞馬遜 (AMZN-US) 即將於週四公布財報，今年以來，亞馬遜股價已上漲超過 30%，創下歷史新高，華爾街大多看好亞馬遜的電商需求和雲端業務將受惠於這波疫情，分析師亦不斷調高其目標價，但唯獨一位分析師大膽看跌亞馬遜。

R5 Capital 分析師 Scott Mushkin 週一 (27 日) 獨排眾議，將亞馬遜股票評級從「買入」下調至「賣出」，同時將其目標股價從每股 2408 美元，下調至 1987 美元。

分析師在研究報告中表示，儘管德國或部分國家開始放寬封鎖措施，不過就從亞洲的情況看來，他認為美國和全球經濟要恢復動能，恐怕相當漫長而艱鉅。

此外，經濟復甦過程亦有許多潛在風險，包括即將到來的美國總統大選、新冠肺炎 (COVID-19) 二度爆發，以及財政與貨幣刺激政策對全球造成的負面影響等不確定因素。

Mushkin 透過這些潛在風險，分析亞馬遜各項業務的前景，包括線上商店、實體店面、第三方賣家、AWS 雲端訂閱服務和廣告部門，並降低除了實體店面 (食品超市為主) 以外，其他部門從 Q2 到 2021 年的營收增長預測。

他估計，鑒於收入放緩，以及疫情增加的經銷成本，他們決定下調亞馬遜的獲利預期。

Mushkin 強調，他們依然預計亞馬遜將實現增長，但無法回到疫情爆發前那樣優異的水平。同樣，他認為亞馬遜有優勢，能夠隨時間取得市場份額。

然而當前經濟急劇惡化，以及未來不確定感上升，如今股價已經超過 Mushkin 先前目標價，為謹慎起見，他們決定減少亞馬遜的股權風險敞口。

亞馬遜股價週一 (27 日) 下跌 1.42%，以每股 2376.00 美元作收。

亞馬遜股價 (圖片: Google)

Mushkin 預計，2020 年度亞馬遜 EPS 為 23.38 美元，低於華爾街共識的 27.25 美元。

對於亞馬遜明年的表現，Mushkin 與華爾街的預估落差又進一步擴大，Mushkin 認為，亞馬遜 2021 年度 EPS 為每股 25.96 美元，而華爾街則為 39.36 美元。

他認為，經濟復甦必須克服大量失業等挑戰，這將會抑制消費者在各個細分市場的支出，並影響企業在雲端空間和其他領域的支出。

展望 2022 年，Mushkin 預測亞馬遜營收將急劇反彈，屆時美國經濟已真正地從當前的經濟氣候復甦。