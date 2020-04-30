華爾街太樂觀！iPhone 5G不會催動蘋果超級週期？

蘋果 (AAPL-US) 多頭認為，今年秋季首款 5G iPhone 上市將引發「超級週期」，亦即新買家湧入、舊用戶升級，然而一場 Covid-19 大流行挫傷了多頭預期，現在 5G iPhone 秋季登場的具體時間表和需求的持久性均未有解答，LightShed Partners 分析師對多頭理論提出質疑。

LightShed Partners 分析師 Walter Piecyk 和 Joe Gallone 週三將蘋果股價打為「中立」評級，理由是對 5G 手機需求性的擔憂，同時也發現了蘋果公司服務策略中的缺陷。

「我們不認為 5G 會引發超級週期，也認為華爾街因對 5G iPhone 的期待，太過樂觀評估蘋果 2021 年營收和 EPS 預期。我們預期這最終必須下修。我們也擔心其服務業務無法實現成長預期，投資者將難以就『蘋果轉型為經常性收入業務模式』這點持續給蘋果股價更高的看法。」

依蘋果公司政策規定，不會對分析師報告發表評論。

Piecyk 和 Gallone 報告指出，他們對蘋果 EPS 的擔憂不只有 Covid-19 大流行期間。6 月止的一季，iPhone 營收共識預期已經反映出此風險，「我們的擔憂延續到下一季之後，根據蘋果主要分銷渠道無線營運商現有報導和評論，我們對 iPhone 的銷售額預期越來越沒有信心，我們也比同業更謹慎看待蘋果服務部門的營收成長。」

LightShed 此前就曾對 「5G 超級週期」持懷疑態度，這回更將評論範圍擴及蘋果。「我們知道，無線營運商將增加廣告支出，並使用新的網路運作方式來提高大眾對 5G 的興趣，但我們不認為這就足以推動蘋果的超級週期到一種投資者可能期待的水準。」

「此外，現在疫情對我們之前的預期產生威脅，即基於近期門市關閉和中期經濟影響，2020 年升級率將趨於穩定。」

分析師認為，因目前的狀況而累積的需求可能在邁向 2021 年時推升 iPhone 的銷售，提高蘋果營收，但由於經濟狀況疲弱，至少會削弱一部分買氣。

他們提到，華爾街共識預期 2021 日曆年 iPhone 營收成長 20%，但他們認為只會成長 4%，因此他們的 iPhone 營收估計會比華爾街預期低 250 億美元。

與此同時，LightShed 也對蘋果服務業務的成長共識預期抱持懷疑，其報告指出，「共識預期蘋果服務業務 202 年營收可望成長 18%，我們認為這太高估了，2020 年的成長應該下修至 15%，而 2021 年進一步放緩至 13.7%。」

蘋果週三股價上漲 3.3%，收 287.73 美元。