川普施壓！FRTIB宣布「無期限」暫緩投資中企

在美國總統川普施壓後，美國聯邦退休儲蓄投資委員會 (FRTIB) 週三 (13 日) 發表聲明，將「無限期」推遲投資中國企業資產。

週二 (12 日) 才傳出美國總統川普指示聯邦養老基金取消投資中國股票，週三 (13 日) 聯邦退休儲蓄投資委員會 (FRTIB) 就發表正式聲明，將無限期推遲投資中國企業資產。

主管「節儉儲蓄計劃」 (TSP) 的聯邦退休儲蓄投資委員會 (FRTIB) 週三發表聲明說，由於新冠肺炎 (COVID-19) 導致經濟環境轉變，以及委員會內將有新成員提名，促使該組織作出決定，無限期推遲投資部分中國企業資產。

由於違反美國人權法和威脅美國國安，川普政府正積極採取行動，暫緩美國聯邦退休基金投資中國股票，美中關係持續惡化。

TSP 2017 年原本計畫調整大約 500 億美元的國際投資資金，投資中國在內的新興市場，以便與 MSCI AC 世界指數的投資權重保持一致。

這筆資金本應在 2020 年年中之前轉移，但接連遭到美國議員、白宮首席經濟顧問、美國國安顧問，以及川普的反對。

白宮首席經濟顧問庫德洛與國安顧問歐布萊恩 (Robert O'Brien) 先前致函美國勞工部長史卡里亞，認為將美國公務員退休儲蓄基金「節儉儲蓄計劃」 (TSP) 投資中國大陸股票基金是危險且不合理的。

中國外交部週三對此回應，美政府以國安為由，人為阻止美國資金進入中國市場，甚至將其政治化，是不符合經濟規律的，這只會使美國錯失機遇，損害投資人利益。