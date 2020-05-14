馬來西亞Q1 GDP僅增長0.7% 創2009年來最小增幅

馬來西亞於週三 (13 日) 公佈了第一季 GDP 增長率，報 0.7%，創下自 2009 年金融海嘯以來最差的表現，市場先前預估馬來西亞於 Q1 的 GDP 將衰退 1%，然而受到國內消費需求的刺激，Q1 GDP 仍呈現上升趨勢，但是，馬來西亞央行預估，該國於 Q2 的 GDP 恐將陷入負成長。

馬來西亞 GDP 增長率 (圖：Bloomberg)

馬來西亞央行在聲明中表示，在今年的前兩個月，經濟呈現穩定增長的趨勢，然而為了防止新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的擴大，馬來西亞於 3 月 18 日開始採取封鎖措施，並對國內的消費需求造成衝擊。

由於國內及海外需求皆呈現萎縮的局面，馬來西亞央行預估，今年全年的 GDP 增長率，將介於 0.5% 至 - 2% 區間，但在今年下半年經濟將有望逐漸回溫，並於 2021 年恢復正成長。

因馬來西亞 Q1 的 GDP 超越市場預期呈正增長，促使吉隆坡綜合股價指數於週三 (13 日) 收盤上漲 17.20 點或 1.25%，報 1397.13 點，為自 4 月份以來最大漲幅。

馬來西亞吉隆坡綜合股價指數日 k 線圖

馬來西亞總理 Muhyiddin Yassin 表示，在 5 月 4 日宣佈解除封鎖之前，長達一個多月的封鎖措施，估計導致該國政府支出高達 630 億令吉 (約 145 億美元)，而在宣佈解封之後，馬來西亞仍將實施「有條件行動管制措施」至 6 月 9 日。

Bank Islam Malaysia 經濟學家 Mohd Afzanizam Abdul Rashid 表示，若經濟重啟的計劃持續進行，則預期在下半年經濟將會逐漸回溫，尤其是第 4 季的好轉趨勢將更為明顯。

為了減輕疫情的打擊，馬來西亞央行已在連續三次的利率會議中，調降利息共 100 個基點至 2%。此外，該國政府亦宣佈 2600 億令吉的刺激方案，並著重在提振就業市場及減輕小型企業的壓力。

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