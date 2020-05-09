美中熱線破冰？川普：我與中國的關係非常不好

儘管美中貿易代表週五 (8 日) 提早熱線破冰，承諾使協議成功所需的政府基礎架構方面取得良好進展，但美中關係的不確定性依然存在，美國總統川普接受外媒訪問時透露，他對美中第一階段貿易協議的未來前景感到存疑。

美國總統川普週五 (8 日) 受訪時坦言，他與中國關係非常不好，他還沒有決定如何處理貿易關係。

川普坦言：「看看我與中國的關係非常不好，在疫情發生的幾個月前，我達成了一項偉大的貿易協議。一個月前，協議開始生效發揮作用，接著新冠疫情爆發，這推翻了很多東西。」

川普還沒有決定如何處理貿易關係。

川普說：「沒有其他國家與中國達成貿易協議，因為他們做不到，而且中國不願意做，中國有一條向美國敲詐的單行道。我們每年虧損 5000 億美元，5000 億美元… 所以我很糾結，如果你想知道真相的話，我還沒有決定如何處理貿易關係。」

川普近期數度威脅要對中國處理疫情不當進行制裁，表態加徵關稅是絕對的選項。川普週三表示，他正在密切關注中國是否按第一階段協議，履約購買美國農產品，他將在大約一周或兩周以後公布情況。

美國 4 月非農就業人口減少 2050 萬人，創下二戰後的最高紀錄，川普對此表示，毫無懸念，非農就業數據完全在意料之中，失去的工作將會很快回來，經濟活動是人為暫停的，樂觀預測美國經濟將在第三季轉型。