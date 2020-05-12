負利率救經濟？Fed數名官員潑冷水

美國聯準會 (Fed) 數名官員表示，為了支撐因抗疫封鎖措施廣泛受創的經濟，會盡一切努力，但 Fed 不太可能實施負利率。

芝加哥聯準銀行總裁 Charles Evans 說：「我們必須盡一切所能，確保疫情安全之後，經濟活動能夠重啟，並且盡快恢復繁榮。」

他說，利率會維持在近零水準「一段時間」，「我們最多會做多一些研究，但我不預期 (負利率) 會是美國實施的工具」。

近來期貨市場熱烈押注 Fed 會在今年底或明年初把利率降到負值，這是先前未曾出現的狀況，美國 2 年期公債殖利率降到歷史新低。

期貨市場在週一出脫大部分押注部位，不過 2021 年 10 月到期的合約，仍反映市場對利率將低於零的預期。

歐洲和日本等國家實施負利率，意在鼓勵銀行釋出多餘資金、用於放款，進而促進企業投資和消費支出，但至今成效不一。

Fed 對負利率始終抱持謹慎態度，擔心如此激烈的措施可能適得其反，因為當前阻礙支出的因素不在取得資金的成本，而是各種封鎖措施和對公衛的疑慮。

聖路易聯準銀行總裁 James Bullard 週一重申這個觀點，他說，美國短期融資市場的結構不同於日本和歐洲，實施負利率「會有問題」。

Bullard 說：「不清楚其他國家實施負利率是否成功，我們可以用其他工具因應當前的情況。」

Fed 負責金融監理的副主席 Randal Quarles 將於週二出席國會聽證會，他在週一預先發表的證詞未談到負利率，但很可能在聽證會被問到這個問題。

Quarles 在預先發表的證詞中說：「當前危機結束前，我們可能需要付出更多努力。我們只能對當下需要做的事做出實踐的承諾。」

亞特蘭大聯準銀行總裁 Raphael Bostic 對負利率也抱持否定的態度，他說，負利率「是工具箱中較弱的一個」。