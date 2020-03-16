Fed主席鮑爾：不太可能實施負利率 不考慮買股票或企業債

美國聯準會週日 (15 日) 下午宣布了一項緊急聲明，將聯邦基金利率調降到近乎零利率，並且正式啟動高達 7000 億美元的量化寬鬆 (QE) 計畫。主席鮑爾 (Jerome Powell) 隨後發表談話，表明 Fed 不太可能採取負利率作為下一步幫助經濟的措施。

鮑爾表示，聯準會著重於利率及其他「流動性工具」，以保持信貸流動和金融市場正常運轉。

在電話會議上，鮑爾斷然否定了負利率的可行性。他說：「我們認為負政策利率在美國不太可能是適當的政策回應。」

聯準會緊急政策方向

為了安撫金融市場，聯準會不僅急速降息，將利率下調至 0-0.25% 的範圍，相當於回到金融危機時期及之後 7 年的水準，還宣布了 7000 億美元的資產購買計畫，包括增持 5000 億美元美國公債及 2000 億美元的 MBS(不動產抵押貸款證券)，購買行動將從週一開始。

鮑爾指出，這 7000 億美元的資產購買，將不會擴大到美國公債、MBS 以外的資產項目，例如某些市場參與者猜測的股票與企業債，因為這些都需要事先獲得國會的法律授權，而 Fed 不打算提出這類授權申請。

聯準會同時宣布了其他行動，以確保市場流動性，包括讓銀行由貼現窗口借款至多 90 天，降低存款準備金率到零。此外，它與其他 5 家主要央行合作，以確保全球範圍內的美元流動性。

鮑爾還表示，在週日緊急決定後，聯準會原定於週二和週三舉行的例行會議將不再召開。

鮑爾：聯準會常規工具已經夠用

在歐洲和日本，負利率已變得普遍，美國總統川普也一直鼓吹負利率的好處。但鮑爾認為，過去 1 年的政策評估顯示，聯準會所使用的常規工具，如利率和量化寬鬆政策，已經足夠。

他說：「我們認為前瞻性指導和資產購買是這些工具的不同變體和組合。」

川普對聯準會降至零利率的行動非常滿意，他說：「這讓我非常高興，我要向聯準會說聲恭喜… 我認為市場人士應該會非常興奮。」

但市場對聯準會行動的第一反應並不好，美股期貨直線下殺觸及跌停，因為如果不使用負利率，就代表聯準會已經用盡所有彈藥。一些分析師說，聯準會並不打算買進商業票據，這卻是公司尋求短期無擔保融資的地方。

關於武漢肺炎 (COVID-19) 疫情，鮑爾認為，目前很難說疫情會產生多大的影響，時間會持續多久，疫情可能造成經濟活動在一段時間內下降，第 2 季的經濟可能因而疲軟。