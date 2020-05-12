中國有意重啟美中貿易談判？川普冷回「一點興趣也沒有」

中國官媒《環球時報》報導，中國對美中第一階段貿易協議日益不滿，希望再次啟動談判、甚至作廢，對此美國總統川普週一 (11 日) 冷淡回應，對重啟協商「一點興趣也沒有」。

川普在白宮疫情說明簡報會上被問到對重新協商的看法，他回答：「沒有，完全沒有，就連一丁點也沒有。我完全沒興趣。我們簽了協議，我也聽說過，他們想要重啟貿易談判，爭取對他們比較有利的條件。」

川普表示，希望看到北京當局履行協議內容，大幅增加對美國採購量。他上週表示，美中關係處於艱難時刻，對第一階段貿易協議的未來感到懷疑；他也曾在 1 月透露，考慮放棄第一階段協議。

《環球時報》週一報導，中國談判人員過去認為，為了達成貿易協議有部分妥協是值得的，但近來川普多次指控中國隱瞞新冠肺炎疫情，令中國感到憤怒，一名熟悉談判內情的不具名顧問已向北京當局提議，考慮廢除第一階段協議的可能性，重新磋商一個對中方較有利的協議。

報導登出的數小時後，中國採購 24 萬噸的美國黃豆，預定 7 月交貨，據說可能會再度採購。

美國貿易代表署並未回應有關環球時報報導的提問。

美中緊張關係在週一開啟另一條戰線，據悉美國聯邦調查局 (FBI) 和國土安全部計劃發布警告，和中國有關聯的電腦駭客，正在竊取美國在新冠病毒疫苗和療法的研究成果。