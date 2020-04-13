聯準會官員：美國經濟很難見到V型復甦 恐歷經18個月停工、復工

美國明尼蘇達 Fed 分行總裁 Neel Kashkari 週日 (12 日) 表示，美國經濟要由這波疫情導致的破壞中復甦，恐將經歷漫長而艱難的道路，有可能是 18 個月經濟上的重啟、停止。

Kashkari 指出，除非未來幾個月疫苗就能順利研發，否則當疫情趨緩而放鬆經濟控制時，可能出現下一波的爆發，導致周而復始的關閉、重啟經濟。

他認為，這種情況下很難會看到 V 型復甦，人們應該將重點置於 18 個月的醫療與經濟戰略上。

美國勞工部前幾日報告稱，在過去一週中，又有 660 萬美國人提出首次失業申請，使得短短 3 週內申請失業救濟的人數達到了 1600 萬，這一驚人數字相當於美國勞動力的 10% 左右。

美國國家過敏和傳染病研究所所長 Anthony Fauci 週日表示，他對美國疫情正在放緩感到謹慎樂觀，並相信部分地區可能會在 5 月重新開放。但他也警告，疫情在秋季可能再度爆發。

Kashkari 表示，在有效的療法或疫苗誕生之前，復甦將是漫長而艱難的過程。

相較之下，美國總統川普仍期待盡快重啟美國經濟。他在上週五表示，他將成立一個新的諮詢小組，聚焦經濟開放的進程。

聖路易 Fed 分行總裁 James Bullard 則提出較為正面的看法，稱他不相信美國經濟或就業市場正像某些人所說的那樣呈現「自由落體」。

他認為，失業的突增是暫時性的，必須從幫助面臨經濟困難的人們的角度，來看待失業救濟人數大幅度增加。而在這波疫情爆發前，美國的經濟實際上表現不錯。