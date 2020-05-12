〈財報〉安森美半導體Q1營收獲利不如預期 股價大跌8%

半導體大廠安森美 (ON-US)罕見的於週六 (9 日) 公布 2020 年度第一季財報，由於汽車供應鏈中斷、需求下滑，安森美 Q1 營收年減 8% 至 12.8 億美元，每股純益(EPS) 大減 77%，遠低於分析師預期，股價大跌 8%。

週一 (11 日) 安森美大跌 8.53%，以每股 15.66 美元作收。過去一年，安森美累計下跌 12.7%，而同期半導體產業的漲幅為 9.6%。

安森美股價 (圖片: GOOGLE)

基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

營收報 12.77 億美元，年減 8%，低於市場預期 12.9 億美元

毛利報 4.02 億美元，年減 22%

營業利益報 8400 萬美元，年減 51%

淨利報 4280 萬美元，年減 76%

稀釋後 EPS 報 10 美分，年減 77%，低於市場預期的 15 美分

安森美 Q1 財報 (圖片: 安森美 IR)

基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收報 12.77 億美元，年減 8%

毛利報 4.02 億美元，年減 22%

營業利益報 1,860 萬美元，年減 90%

淨虧損報 1400 萬美元，年減 112%

稀釋後 EPS 報虧損 3 美分，年減 111%，遠低於去年同期的每股 27 美分

公司財測與展望：

安森美是汽車工業的主要零件供應商，由於疫情使得各地車廠停工，這也讓安森美在第一季遭受重擊，市場估計衝擊將持續至第二季度。

安森美執行長 Keith Jackson 表示：「我們第一季度營收和毛利率受到全球宏觀經濟活動放緩、供應鏈限縮以及各國的防疫封鎖打擊，導致需求下滑。」

執行長補充：「儘管當前疫情造成短期的混亂，但我們長期目標和策略維持不變，推動公司業務發展的主要長期趨勢也完好無缺，我們正在進行結構和策略上的改變，使公司業務與當前狀況保持一致，藉此促進獲利和自由現金流的長期增長。」

Keith Jackson 稱，他們對疫情感到樂觀，目前安森美的客戶正在陸續下訂單，期望公司能在下半年復甦，隨著全球經濟重啟，Jackson 認為公司已經做好朝著財測目標加速前進的準備。

汽車部門佔公司營收 34%，終端市場營收約為 4.39 億美元，年減 6%；工業、醫療、軍用航空部門的終端市場營收年減 12%，至 3.15 億美元，佔總營收的 25%。

核心部門年增長下滑，歸因於新冠肺炎 (COVID-19) 影響，導致全球車廠的關閉以及供應鏈中斷。

值得注意的是，本季度初期，中國市場需求疲軟，但是隨著工廠開始重新開放，中國市場已經有小幅復甦；而美國和歐洲市場仍存在明顯的頹勢。

由於智慧手機需求下滑，通訊部門年減 1%，至 2.54 億美元，佔總營收 20%，不過該公司見到 5G 基礎架構業務有望出現強勁增長。

消費者終端市場營收為為 1.34 億美元，年減 17%，佔總營收 10%，主要受 COVID-19 影響，削弱消費電子產品的銷售。

安森美 Q2 財測 (圖片: 安森美 IR)

Q2 財測關鍵數據：

營收為 11 億美元至 12.6 億美元區間

毛利率為 29 至 31% 區間

華爾街看法 :

金融集團 Susquehanna 分析師 Christopher Rolland 週一 (11 日) 在研究報告中寫道，安森美財測和毛利率均令市場失望，但「長期投資者可能會將該公司焦點，轉移到今年下旬和 2021 年的正常營收獲利能力」

Rolland 寫道，該公司的獲利能力更加令人失望，但他補充道，他仍然是該股的長期堅信者，他維持對安森美的正面評級，並期待公司最終的反彈。

他表示，雖然 2020 年似乎是個漫長的一年，儘管處於低迷狀態，但安森美仍有望實現盈利，並且有望隨著經濟的重啟而加速復甦。