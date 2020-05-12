梅努欽：受惠低利環境 對美國3兆美元舉債感到放心

為了減輕新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對於經濟的衝擊，美國財政部於日前表示，計劃在 2020 年第二季，將舉債規模提高至 3 兆美元，創下歷史上最高紀錄。對此，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 於週一 (11 日) 表示，由於目前利率水準非常低，降低了政府的借款成本，因此，儘管負債規模大幅攀升，但仍對於 3 兆美元的支出計劃感到放心。

為了防止疫情擴大，美國政府採取了社交距離及封鎖措施，導致企業及店家被迫關閉，消費者支出亦呈現萎縮的態勢。美國財政部為了刺激經濟，已將政府支出規模擴大至歷史高點，另外，亦成立了緊急紓困基金，以協助企業渡過危機。

美國總統川普於 3 月底時，簽署了金額高達 2.2 兆美元的紓困法案「CARES Act 」，為美國史上規模最大。該資金除了用於補助遭疫情重擊的產業以外，亦用於中小企業貸款及失業救援等，並補貼因疫情而面臨沉重經濟壓力的家庭。

肺炎疫情對於美國經濟造成重創，除了失業率創下自大蕭條以來最高之外，亦導致經濟陷入衰退。根據美國商務部所公佈數據顯示，Q1 GDP 衰退了 4.8%，而市場經濟學家則預估，第二季經濟衰退的幅度將會更為嚴重。

為了因應政府支出的攀升，美國財政部須擴大公債的發行規模，根據財政部於上週所公佈之計劃，美國政府將於 5 月 20 日標售 20 年期公債，規模高達 200 億美元。

美國長天期公債殖利率自今年 3 月份以來大幅下降，並降至歷史低點。於週二 (12 日) 台北時間 0 時許，美國 10 年期公債殖利率上升至 0.716%。

美國 10 年期公債殖利率日 k 線圖

美國財政部的副助理部長 Brian Smith 於日前表示，政府為了減輕肺炎疫情帶來的衝擊，財政部的借貸需求已大幅增加，為了因應疫情的不確定性並維持市場流動性，預期下一季財政部的現金餘額將持續保持較高水位。