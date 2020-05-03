各地尋求經濟重啟 牽動半導體業Q3復甦動能

隨著歐美地區疫情趨緩，各地政府為重振經濟活動，政策多偏向放寬管制，在各國陸續釋出經濟支撐政策下，台灣半導體業第 3 季訂單動能能否回溫，將取決各地重啟後的狀態，以及疫情控制的程度。

觀察台 IC 設計大廠、電子業者第 1 季表現，營運多未反映疫情衝擊，不過，第 2 季起，隨著疫情快速蔓延至歐美地區，終端消費力道趨緩，客戶為因應市場衝擊，調整訂單交期與數量，導致台廠訂單能見度降低，業者也多保守看待本季。

根據半導體大廠台積電、聯發科等給出的第 2 季財測，營收季增表現多不如過往，高標僅 2%、10%，較去年同期 10%、16% ，成長動能明顯下滑，凸顯疫情對製造業的衝擊。

不過，各主要國家持續釋出重啟經濟的政策，經濟學家預期，全球經濟有可能在第 2 季落底，且美國作為全球最大的消費市場，經濟重啟計畫更成為全球出口動能恢復的關鍵。

美國總統川普前日宣布，5 月起將重啟美國經濟，並計畫分三階段進行，每一階段至少需要 14 日的觀察期，外界認為，川普為競選連連任，將全力提振經濟活動，讓民眾走回社會消費，最快 6 月底、7 月初，美國可達全面解封，有助經濟止跌。

隨著美國消費力道在第 3 季回溫，台相關 IC 設計廠商客戶也可望重啟拉貨，第 3 季業績將逐步走出谷底，營運仍有期待空間。