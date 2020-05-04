長華擬在中國設新公司 啖中半導體商機 2022年營收倍增

長華 (8070-TW) 集團董事長黃嘉能今 (4) 日表示，隨著貿易戰延燒，未來全球將分美、中兩大市場，公司看好導線架發展潛力，除將在台灣擴產，也有意在中國設立新的導線架公司，並整合現有蘇州子公司成一間新公司，未來不排除在中國 IPO，搶攻當地半導體起飛商機，預估 2022 年集團營收將倍數成長至每月 1000 萬美元 (約新台幣 2.98 億元)。

黃嘉能指出，中國近期積極發展半導體自主化，可預期未來中國半導體業的本益比，將高於互聯網，成為中國快速成長的一大產業，因此決定在中國設立新據點，滿足在地化需求。

黃嘉能表示，導線架屬封測利基型材料，隨著其他廠商陸續退出，長華將持續擴大市占，今年將在中國廠擴增 QFN 產線，月產能將達 60 萬條，未來設立新的導線架子公司後，將與集團旗下的蘇州子公司整合，在中國當地 IPO，新公司設立地點預計在安徽省。

此外，黃嘉能也強調，除了中國，先前已響應鮭魚返鄉政策，預計投資 30 億元在高雄擴建新廠，台灣 QFN 月產能目前約 100 萬條，今年將增加 60 萬條，加上中國今年新增的 60 萬條，年底時 QFN 產能可望逾倍數成長，估達 220 萬條。

展望未來，黃嘉能認為，長華將持續投資，並積極尋找併購對象，期盼未來 3 年月營收較目前 300-400 萬美元倍增，上看 1000 萬美元。