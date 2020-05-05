SIA：3月全球半導體銷售額年增6.9%、月增0.9%

美國半導體產業協會 (SIA) 週一 (4 日) 表示，3 月份全球半導體銷售額較上月增長 0.9% 達到 349 億美元，較去年同期增加 6.9%。

SIA 公布，第一季全球半導體銷售額年增 6.9%，達到 1046 億美元，和前一季相比下滑 3.6%，符合季節性趨勢。

SIA 執行長 John Neuffer 表示，與 2019 年第四季相比，第一季全球半導體銷售雖然小幅下滑，但 3 月份銷售額月增和年增率均上升，顯示現有銷售數據尚未充分反映新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊。

執行長說道：「疫情引發持續性的宏觀經濟動盪，已經對全球半導體市場帶來巨大的不確定性，預估這樣不穩定的情況將在未來幾個月持續下去。」

SIA 表示，就地區銷售額來看，歐洲月增長 4.0%，亞太 / 其他地區月增 2.2%，而美洲月增 1.1%，不過中國月減 0.2%，日本月減 2.1%。

和去年同期相比，美洲銷售額大增 21.8%，亞太 / 其他國家年增 4.6%，中國年增 4.5% 和日本年增 1.0%，歐洲則年減 1.1%。

年初至今，費城半導體指數下跌 10%，相較同期標普 500 指數下跌 12%，納斯達克指數下跌 3%。