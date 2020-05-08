〈5G產業聯盟〉攜台廠建立開放式架構、垂直應用 與國際接軌

5G 產業創新發展聯盟今 (8) 日成立，其中，開放網路架構 SIG 組織方面，由中華電 (2412-TW) 與工研院資通所共同籌劃，目標建立 5G 端到端電信網通生態鏈，預計下半年與國際組織合作；垂直應用 SIG 組織則由亞太電 (3682-TW) 與工研院數位轉型所負責。

開放網路架構 SIG 組織中，由中華電 (2412-TW) 研究院院長林榮賜擔任業界召集人、工研院資通所新創長周勝鄰擔任法人召集人；垂直應用 SIG 組織則由亞太電總經理黃南仁及工研院數位轉型所長林玉凡，分別擔任業界與法人召集人。

開放網路架構 SIG 組織方面，周勝鄰表示，該組織任務包括，規劃設計系統架構、收集與設計測試案例及進行產業發展趨勢分析。

周勝鄰指出，開放網路架構 SIG 組織建立出完成產業鏈與生態系後，將會與國際大廠合作，並打造出開放網路架構規格的示範網路，藉此可促成邊緣運算軟體產品的發展。

此外，Facebook 近幾年發起的電信基礎架構專案 (TIP)，也是組織拓展目標之一，將爭取成立在台亞洲首座 TIP 認可的 5G 開放網路社群實驗室，周勝鄰表示，透過開放網路架構，讓國內系統整合商能與國際緊密連結。

周勝鄰表示，預計從下半年開始，會陸續與國際廠商接洽，力拚今年底前可完成建立開放架構社群試驗平台。

垂直應用 SIG 組織部分，林玉凡指出，主要以拓展公共場域為主，如開放的廠區產線、展演與交通，未來場域進行 5G 測試後，可開放給電信商、台廠使用。

黃南仁表示，未來 5G 時代，從垂直應用的角度來看，應用發展包羅萬象，期盼透過實際應用，如智慧製造、影視產業等，讓產業有轉變並與外界交流。