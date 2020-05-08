筆電、平板需求強勁 瑞儀4月營收月增逾5成 攀9個月高點

背光模組大廠瑞儀 (6176-TW) 今 (8) 日公布 4 月營收，受惠筆電、平板產品需求強勁，合併營收達 51.04 億元，月增 51.73%、年增 12.43%，突破 50 億元，創近 9 個月高點，累計今年前 4 月合併營收達 136.72 億元，年減 29.52%。

瑞儀表示，雖然全球疫情仍不明朗，但目前平板、筆電訂單強勁，訂單能見度可看到 7 月，看好第 2 季營運成長，今年也將持續朝車載、高階筆電平板、高階顯示器、工控、醫療等發展，法人預期，瑞儀第 2 季營收可望季增 6 成以上。

值得注意的是，瑞儀 4 月電視出貨不到千台，瑞儀指出，因去年不再承接小米訂單，目前以接國內友達 (2409-TW) 訂單為主，但近期電視需求疲弱，導致出貨狀況低預期。

瑞儀統計 4 月背光產品出貨狀況，行動裝置出貨 669 萬件、月增 99.2%，IT 產品為 367.3 萬件，月增 22.63%，TV 部分則不到千台 ，其他主要以車載產品為主的背光產品出貨量為 20.1 萬件，月增 3.07%，總計背光板出貨量達 1056.4 萬件，月增 61.18%。

中光電 (5371-TW) 今日也公布 4 月合併營收達 33.08 億元，月增 3.29%、年減 6.86%，累計今年前 4 月合併營收達 116.77 億元，年減 21.24%，展望未來，中光電表示，海外疫情尚未趨緩，預估 5 月影像產品出貨量將持平 4 月，節能產品則可望微幅成長，在筆電需求支撐下，第 2 季整體出貨量可望季增 2 成。