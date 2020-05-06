〈觀察〉三大原因催生 國內電信商吹起大量採用5G白牌設備風潮

5G 時代到來，為讓電信商與設備商的合作，打破過去封閉式環境，且更有彈性，全球電信商提議建立開放式無線電接取網路架構、簡稱 O-RAN 聯盟，此浪潮也吹進國內市場，包含天線廠、射頻元件模組廠乃至電信商等 18 家廠商，共組 5G 基地台生態系，市場認為，由於國內 5G 頻譜成本高、基地台數量是 4G 的數倍及開放式架構的彈性度高，預期白牌未來將更吸引國內電信商。

3G、4G 時期的設備商系統較封閉，幾乎由愛立信、諾基亞、華為、中興等設備商所掌控，不過朝向 5G、6G 時代，尤其 2027 年將商轉的 6G，是以衛星搭配現有的基地台，未來低軌道的衛星數量將超過 2 萬顆，因此在未來衛星與基地台互相協作下，更凸顯開放式平台重要性。

由美國電信商 AT&T、日本 NTT DOCOMO、法國 Orange 等來自全球約 23 家電信商共組的 O-RAN 聯盟，聯盟共有三大目標，包括低成本的無線接取網路，如白牌硬體、虛擬化網元、標準介面，降低設備商封閉系統及提供彈性靈活的服務，其中成員之一的英國電信商 Vodafone，計畫在對網路性能要求較低廣大郊區使用 O-RAN，此外，聯盟也看好未來應用將多元化，垂直領域市場會更創新。

國內電信龍頭中華電 (2412-TW) 也是 O-RAN 聯盟成員之一，並參與 6 項工作，包括 O-RAN 部屬架構、適應不同場景的智能即時網路控制、搭載 O-RAN 網元的硬體規格與雲化平台、前傳 (fronthaul) 技術標準及 O-RAN 網路安全解決方案。中華電執行副總林國豐指出，透過加入此聯盟了解趨勢，有助國內電信商結合台灣硬體網通廠，創造更大價值。

台灣也以 O-RAN 的特性為基礎，結合國內共 18 家廠商打造 5G 基地台生態系，廠商涵蓋上下游產業鏈，包含天線廠耀登、譁裕 (3419-TW)，射頻元件 / 模組廠昇達科 (3491-TW)、雷捷、穩懋 (3105-TW)，手機晶片廠聯發科 (2454-TW)、網通設備商中磊 (5388-TW)、明泰 (3380-TW)、合勤控 (3704-TW)、盟創、廣達 (2382-TW)、技嘉 (2376-TW)、研華 (2395-TW)、凌華 (6166-TW)、立端 (6245-TW)，產品測試商匯宏，及電信運營商中華電、遠傳 (4904-TW)。

市場分析，台灣 5G 頻譜競標總標金為 1421.91 億元，除創台灣頻譜競標天價紀錄外，更創全球第三高，僅次於韓國與德國，加上 5G 因傳輸距離短和繞射能力差等問題，基地台建置數量會比 4G 高出 3 倍以上，中華電與遠傳分別喊出，今年底前將拚建 3000、2000 座 5G 基站，在此因素下，預期國內電信商家入白牌更加明朗化。